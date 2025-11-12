हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड70 साल के हुए बोनी कपूर, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी का हाथ थामे नजर आए शिखर पहाड़िया

70 साल के हुए बोनी कपूर, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी का हाथ थामे नजर आए शिखर पहाड़िया

Boney Kapoor Birthday: बोनी कपूर के बर्थडे पर उनकी फैमिली ने एक शानदार पार्टी रखी. जिसमें उनके बच्चे और भाईयों ने एकसाथ मिलकर जश्न मनाया. आइए देखते हैं, उनके इस बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 03:05 PM (IST)
बोनी कपूर 11 नवंबर को 70 साल के हो गए. इस खास मौके पर उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया .उनके इस खास जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लेकिन दर्शकों का ध्यान जान्हवी कपूर और शिखर पहारिया ने खींचा है.

बोनी कपूर 11 नवंबर को 70 साल के हो गए. इस खास मौके पर उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया .उनके इस खास जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लेकिन दर्शकों का ध्यान जान्हवी कपूर और शिखर पहारिया ने खींचा है.

1/7
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर बोनी कपूर ने हाल ही में अपना 70वां बर्थडे सेलिब्रेट किया.
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर बोनी कपूर ने हाल ही में अपना 70वां बर्थडे सेलिब्रेट किया.
2/7
बोनी के इस बर्थडे पर उनकी फैमिली ने एक शानदार पार्टी रखी.
बोनी के इस बर्थडे पर उनकी फैमिली ने एक शानदार पार्टी रखी.
3/7
जिसमें उनके पूरे परिवार ने एकसाथ मिलकर जश्न मनाया.
जिसमें उनके पूरे परिवार ने एकसाथ मिलकर जश्न मनाया.
4/7
बोनी कपूर के छोटे भाई अनिल कपूर ने उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की.
बोनी कपूर के छोटे भाई अनिल कपूर ने उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की.
5/7
जहां बोनी तीन लेयर वाला केक कट करते हुए नजर आ रहे है.
जहां बोनी तीन लेयर वाला केक कट करते हुए नजर आ रहे है.
6/7
बता दें, इस जश्न के दौरान, उनकी बेटी जाह्नवी कपूर अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ नजर आईं, जिन्होंने जाह्नवी का हाथ थामा हुआ था.
बता दें, इस जश्न के दौरान, उनकी बेटी जाह्नवी कपूर अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ नजर आईं, जिन्होंने जाह्नवी का हाथ थामा हुआ था.
7/7
अनिल कपूर ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यकीन करना मुश्किल है कि हमने साथ में कितनी यादें, हंसी और रोमांच का अनुभव किया है. इसके हर पल के लिए आभारी हूँ , उतार-चढ़ाव, और हर उस चीज़ के लिए जिसने हमें इस सफ़र में आकार दिया. आपको हमेशा खुशियाँ, प्यार और अच्छी सेहत की शुभकामनाएँ'.
अनिल कपूर ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यकीन करना मुश्किल है कि हमने साथ में कितनी यादें, हंसी और रोमांच का अनुभव किया है. इसके हर पल के लिए आभारी हूँ , उतार-चढ़ाव, और हर उस चीज़ के लिए जिसने हमें इस सफ़र में आकार दिया. आपको हमेशा खुशियाँ, प्यार और अच्छी सेहत की शुभकामनाएँ'.
Published at : 12 Nov 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
Boney Kapoor Janhvi Kapoor Shikhar Pahariya

Embed widget