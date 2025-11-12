70 साल के हुए बोनी कपूर, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी का हाथ थामे नजर आए शिखर पहाड़िया

अनिल कपूर ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यकीन करना मुश्किल है कि हमने साथ में कितनी यादें, हंसी और रोमांच का अनुभव किया है. इसके हर पल के लिए आभारी हूँ , उतार-चढ़ाव, और हर उस चीज़ के लिए जिसने हमें इस सफ़र में आकार दिया. आपको हमेशा खुशियाँ, प्यार और अच्छी सेहत की शुभकामनाएँ'.