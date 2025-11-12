एक्सप्लोरर
(Source: Poll of Polls)
70 साल के हुए बोनी कपूर, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी का हाथ थामे नजर आए शिखर पहाड़िया
Boney Kapoor Birthday: बोनी कपूर के बर्थडे पर उनकी फैमिली ने एक शानदार पार्टी रखी. जिसमें उनके बच्चे और भाईयों ने एकसाथ मिलकर जश्न मनाया. आइए देखते हैं, उनके इस बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक.
बोनी कपूर 11 नवंबर को 70 साल के हो गए. इस खास मौके पर उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया .उनके इस खास जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लेकिन दर्शकों का ध्यान जान्हवी कपूर और शिखर पहारिया ने खींचा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 12 Nov 2025 03:05 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
70 साल के हुए बोनी कपूर, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी का हाथ थामे नजर आए शिखर पहाड़िया
बॉलीवुड
7 Photos
कृति सेनन ने एयरपोर्ट पर फ्लॉन्ट किया देसी लुक, पिंक साड़ी में पैप्स को जमकर दिए पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
बिहार
एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'
इंडिया
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
70 साल के हुए बोनी कपूर, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी का हाथ थामे नजर आए शिखर पहाड़िया
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion