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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'स्क्रिप्ट सनी देओल के लिए लिखो, फिर उसे निकालकर मुझे ले लेना', आमिर खान ने क्यों कही ऐसी बात

'स्क्रिप्ट सनी देओल के लिए लिखो, फिर उसे निकालकर मुझे ले लेना', आमिर खान ने क्यों कही ऐसी बात

सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने सनी देओल और आमिर खान को लेकर कई बातें बताईं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 28 Jul 2026 04:04 PM (IST)
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मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के ट्रेलर को बहुत पसंद किया जा रहा है. ट्रेलर लॉन्च में सनी देओल और फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी भी पहुंचे. राजकुमार संतोषी ने ट्रेलर लॉन्च में सनी देओल की तारीफ की. राजकुमार संतोषी ने सनी देओल को अपना जन्मदाता कहा.

राज तुम सनी देओल के लिए बेस्ट काम करते हो- आमिर खान

राजकुमार संतोषी ने कहा कि सनी देओल ने ही मुझे डायरेक्टर बनाया है. धरम जी और सनी देओल का तो मैं जिंदगीभर कर्जदार रहूंगा. 

आगे राजकुमार संतोषी ने कहा, 'सनी साहब ने मुझे इंडस्ट्री में जन्म दिया. कई लोगों का कहना है कि मैं जब सनी देओल के लिए कुछ भी लिखता हूं चाहे वो स्क्रिप्ट हो या डायलॉग हो, आमिर खान तो आज भी मुझसे कहता है राज तू सनी के लिे बहुत अच्छा काम करता है. सनी के लिए अच्छा लिखता है. एक काम करो, स्क्रिप्ट सनी के लिए लिखना, लेकिन सनी को निकालकर मुझे कास्ट करना उस फिल्म में. तब अच्छी फिल्म बनेगी. क्योंकि आप सनी के साथ अपना बेस्ट काम करते हो. ऐसा वो कहते हैं.'

बता दें कि फिल्म 'बंटवारा 1947' को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी भी नजर आएंगी. फिल्म के ट्रेलर में शबाना आजमी को अहम रोल में देखा गया.


स्क्रिप्ट सनी देओल के लिए लिखो, फिर उसे निकालकर मुझे ले लेना', आमिर खान ने क्यों कही ऐसी बात

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज, बंटवारे के सबसे दर्दनाक दौर की झलक देख दहल जाएगा दिल

 
 
 
 
 
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इसके अलावा राजकुमार संतोषी ने कहा, 'सनी साहब मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत हैं. सनी को विश्वास है मुझ पर. चाहे दामिनी हो, चाहे बंटवारा हो, एक ही नरेशन में बोला कि राज ये फिल्म करनी है. 15 साल से हम लगे हुए हैं. एक इंच इधर-उधर नहीं हुए. ये ही फिल्म करनी है तो ये ही फिल्म करेंगे. 'गदर 2' जैसे ही हिट हुई, तुरंत सनी ने कहा कि 'बंटवारा' करते हैं.'

करण देओल की भी की तारीफ

राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के बेटे करण की भी बहुत तारीफ की. उन्होंने कहा, 'बहुत प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट हैं. मैंने इनके साथ काम किया है, मैंने फिल्म देखी है. कल देखने वाले सारे लोग भी ये ही कहेंगे भविष्य के लिए बहुत प्रॉमिसिंग हीरो हैं. आगे चलकर बहुत नाम करेंगे.'

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राजकुमार संतोषी और सनी देओल ने इन फिल्मों में किया साथ काम

बता दें कि राजकुमार संतोषी और सनी देओल ने तीन फिल्मों में साथ काम किया है. वो 1990 में फिल्म घायल में साथ काम किया. इसके बाद फिल्म दामिनी में साथ काम किया. ये फिल्म 1993 में आई थी. इसके बाद 1996 में फिल्म घातक में साथ काम किया. सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट रहीं. इन फिल्मों को सनी देओल के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 28 Jul 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Sunny Deol Batwara 1947
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