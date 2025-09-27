रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला कभी एक-दूसरे को तलाक देने वाले थे.दोनों इन दिनों 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं. रुबीना अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. लेकिन, टीवी की हाईएस्ट पेड और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली रुबीना की पर्सनल लाइफ में उठा तूफान भी कसी से नहीं छिपा है.

रुबीना की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब रुबीना का घर टूटने की कागार पर पहुंच चुका था.रुबीना ने टीवी एक्टर अभिवन शुक्ला संग शादी की है.अभिनव से तलाक लेने की खबरों के बीच प्रेग्नेंसी ने कैसे संवारा कपल का रिश्ता आइए जानते हैं.

करना चाहते थे गिवअप

सबसे पहले आपको बता दें कि अभिनव और रुबीना हमेशा से ही एक दूसरे पर जान छिड़कते थे. शादी से पहले और शादी के बाद भी बेशुमार प्यार था. लेकिन, समस्या थी दोनों की अलग-अलग पर्सनैलिटी. शादी के कुछ वक्त बाद ऐसा वक्त आया था जब दोनों ने गिवअप करने के बारे में सोच लिया था.

दोनों का रिश्ता खत्म होने के कागार पर पहुंच गया था.अभिनव ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है.एक्टर ने कहा कि मतभेद तो होती ही हैं. मैं हमेशा रुबी से कहता हूं कि यार, लोगों का सोचने का तरीका कहां से आता है?

अलग-अलग है सोच

एक समाज से, एक मां बाप से और धर्म से भी. मेरा भी अपना अलग सोचने का तरीका है, जिसे मैंने लिखकर रखा है और मैं उस पर बहुत अडिग हूं. इसी वजह से कभी मेरा और रुबीना का टकराव हो जाता है तो मैं कहता हूं ऐसा हो चाहिए. वो कहती है वैसा होना चाहिए.

पहले हम इस बात पर झगड़ते थे और दो-तीन दिन तक बात नहीं करते थे.लेकिन, अब मुझे समझ आ गया है कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, यार.अभिनव ने कहा कि अब हम समझदार हो चुके हैं. कई बार हमारी सोच मैच नहीं होती है. लेकिन उसी दिन बैठकर हम चीजों को सुलझा लेते हैं.

बेटियां बनीं ब्लेसिंग

मुंह फुलाकर कोई नहीं बैठता है.अभिनव ने कहा कि बिग बॉस में जाने से पहले उन्हें नहीं पता था कि उनका रिश्ता किस दिशा में जाएगा.दोनों बस इस बात पर क्लियर थे कि एक-दूसरे के साथ खड़ा रहना है. ब्लेसिंग के तौर पर बेटियों के आने से ना कपल का रिश्ता सुधरा, बल्कि छोटी-छोटी बातों पर होने वाला झगड़ा खत्म हो गया है.

