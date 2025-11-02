60 साल के हुए किंग खान, मन्नत के बाहर उमड़ी भीड़, काटा केक, फैंस ने लगाए 'भारत की शान शाहरुख खान' के नारे
शाहरुख खान के बर्थडे को लेकर फैंस बहुत एक्साइटडे हैं. फैंस आधी रात को शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर जुटे और केक भी कट किया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है.
शाहरुख खान 60 साल के हो गए हैं. अपने चहेते किंग खान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए शनिवार की रात फैंस उनके घर मन्नत के बाहर पहुंचे. हालांकि, कहा जा रहा है कि शाहरुख फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अलीबाग में हैं. फिर भी उनके घर मन्नत के बाहर उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
फैमिली-फ्रेंड्स के साथ बर्थडे
शाहरुख खान के अलीबाग स्थित घर पर बर्थडे विश के लिए कई स्टार पहुंचे. इस पार्टी में लिमिटेड लोग ही नजर आए. करण जौहर ने पार्टी की इनसाइड फोटो शेयर की इसमें वो रानी मुखर्जी संग पोज देते दिखे. वहीं फराह खान ने भी शाहरुख संग फोटो शेयर की.
फैंस ने सड़क पर काटा केक, पोस्टर के साथ सेलिब्रेशन
मन्नत पहुंचने के बाद भी भले ही फैंस को शाहरुख खान के दीदार नहीं हुए लेकिन उनकी दीवानगी कोई कम नहीं हुई. लोग शाहरुख खान के पोस्ट लिए दिखे. उन्होंने शाहरुख खान को विश किया. इसी के साथ केक भी काटा. लोगो ने भारत की शान शाहरुख खान के नारे भी लगाए. फैंस बहुत देर तक शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर बहुत देर तक खड़े रहे. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं.
Voices filled with love for their KING! 👑❤️ Happy Birthday King fills the atmosphere as FANs wish SRK outside Mannat! ❤️— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 1, 2025
HBD BIGGEST MEGASTAR EVER@iamsrk#HappyBirthdaySRK #SRKDay #KingKhan #King #SRKDay2025 #GlobalStar #SRKUniverse #ONLYONEKING #SRK pic.twitter.com/SD01yiRvgH
Fans who are reaching Mannat can gather on the sea-facing wall side— Javed (Fan) (@JoySRKian_2) November 1, 2025
Police have moved the fans away from the front of Mannat’s gate 🚨
#HappyBirthdaySRK pic.twitter.com/dyJNtEfj1l
अभी मन्नत में क्यों नहीं रह रहे शाहरुख?
बता दें कि शाहरुख खान अभी मन्नत में नहीं रह रहे हैं. उनके घर का बड़े पैमाने पर रिनोवेशन हो रहा है. इसलिए मुंबई में वो फिलहाल किराए के घर पर रहे हैं. वो पाली हिल की 'पूजा कासा' नाम की बिल्डिंग में रह रहे हैं. इसमें उन्होंने दो लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर रहे हैं.
शाहरुख के बर्थडे पर फैंस को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है. शाहरुख की अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर अनाउंसमेंट होने वाली है. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे.
