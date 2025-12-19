दूसरी बार पिता बने सिंगर बी प्राक, खुशी जाहिर करते हुए कहा- 'सब राधे-श्याम की कृपा है'

मशहूर गायक बी प्राक इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में हैं. उनकी जिंदगी में एक नई खुशी ने दस्तक दी है. वह एक बार फिर पिता बने हैं. इस खुशखबरी को उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ साझा किया, जिसके बाद बधाइयों का दौर शुरू हो गया है.

दूसरी बार पिता बने बी प्राक

बी प्राक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि 1 दिसंबर को उनके घर बेटे का जन्म हुआ है. इस पोस्ट में उन्होंने बाल कान्हा की तस्वीर साझा की, जिसमें गायें भी नजर आ रही थीं.

इसके साथ उन्होंने अपने नवजात बेटे के नाम पर से भी पर्दा हटाया और बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम 'द्विज्ज बचन' रखा है. बी प्राक ने इस खुशी को भगवान कृष्ण की कृपा बताया और अपने जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आभार व्यक्त किया.

इस खुशी के मौके पर बी प्राक ने कैप्शन में लिखा, 'सब राधे राधे है. जय श्री कृष्ण.'इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्रिटीज लगातार उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं.बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने जहां कमेंट में हार्ट इमोजी भेजा, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह ने कमेंट में 'बधाई' लिखा.

क्या है बी प्राक के बेटे के नाम का अर्थ ?

अपने पोस्ट में बी प्राक ने बेटे के नाम का भावार्थ भी समझाया. उन्होंने बताया कि 'द्विज्ज' का मतलब होता है दो बार जन्म लेना, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक पुनर्जन्म से जोड़ा. उन्होंने लिखा, 'हमने 1 दिसंबर 2025 को अपने बेटे का स्वागत किया है. राधे-श्याम की कृपा से जीवन में एक बार फिर रोशनी, उम्मीद और नई शुरुआत आई है. दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गया है और यह पल मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है.'

बी प्राक और मीरा बच्चन की मैरिड लाइफ

बी प्राक और मीरा ने 4 अप्रैल 2019 को शादी रचाई थी. शादी के बाद साल 2020 में दोनों एक बेटे के माता-पिता बने, जिसका नाम अदब है.साल 2022 में उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म के कुछ देर बाद ही खो दिया. नवजात बेटे के जाने से सिंगर और उनकी पत्नी दोनों को गहरा सदमा लगा था. ऐसे में अब उनके घर नए बच्चे का आना उनके लिए भावनात्मक सुकून और नई उम्मीद लेकर आया है.