बॉलीवुड के पावर कपल ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के इस साल की शुरुआत में तलाक के रूमर्स फैल गए थे. अफवाहें थीं कि दोनों की शादी ठीक नहीं चल रही है. वहीं गुरुवार रात ये जोड़ी काफी टाइम बाद एक साथ नजर आई और दोनों की केमिस्ट्री देख साफ हो गया कि उनके बीच कोई अनबन नहीं है. वहीं एक दूसरे के साथ नजर आए ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल ह रही है.

बेटी का स्कूल फंक्शन अटैंड करने साथ पहुंचे थे ऐश्वर्या- अभिषेक

बता दें कि गुरुवार रात अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचे थे. इस स्कूल में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन पढ़ती है. ऐश्वर्या की मां वृंदा राय भी अपनी नातिन के स्कूल फंक्शन में पहुंची थीं. इवेंट से वीडियो ऑनलाइन खूब वायरल हो रहे हैं, उनमें अमिताभ बच्चन एक शानदार काले सूट और ब्लेज़र में नज़र आए. जबकि अभिषेक ब्लू कलर के कैज़ुअल आउटफिट में दिखे. वहीं ऐश्वर्या राय ब्लैक कलर के सूट और एक खूबसूरत बनारसी दुपट्टे में काफी जंच रही थीं.

वेन्यू पर पहुंचते ही अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को थोड़ी देर बातचीत करते हुए भी देखा गयाय कुछ देर बाद ऐश्वर्या की मां भी उनके साथ शामिल हो गईं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ वेन्यू में एंट्री करता दिखा.वहीं तलाक रूमर्स के बीच ऐश्वर्या और अभिषेक को साथ देखकर फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं.बच्चन फैमिली की ये गेदरिंग आराध्या के इर्द-गिर्द फोक्स्ड थी, जो उसी स्कूल में पढ़ती है. अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों के बीच बच्चन परिवार की ये रेयर पब्लिक अपीयरेंस थी.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

अभिषेक ने अपनी शादी को लेकर फैली अफवाहों पर की थी बात

हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने इस बारे में बात की कि क्या आराध्या अपने माता-पिता को लेकर फैली अफवाहों से वाकिफ हैं. उन्होंने कहा था, “मुझे उम्मीद है कि नहींय वह बहुत समझदार लड़की है. वह एक बेहतरीन बच्ची है, और उसकी मां ने बहुत अच्छा काम किया है. मुझे नहीं लगता कि उसे इन अफवाहों की जानकारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह उसकी प्रायोरिटी है. उसके पास फोन नहीं है; वह 14 साल की है। अगर उसके दोस्त उससे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें उसकी मां के फोन पर कॉल करना होगा. यह हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था.”

बता दें कि अभिषेक और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी और उन्होंने धूम 2 और गुरु जैसी फिल्मों में साथ काम किय. उन्होंने अप्रैल 2007 में शादी की और 2011 में उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ. पिछले कुछ सालों में, इस जोड़े ने अपने निजी जीवन को काफी हद तक प्राइवेट रखा है और अफवाहों पर कभी-कभार ही रिएक्शन दिया है.