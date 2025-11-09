सिद्धू जोन्नालगड्डा की फिल्म 'तेलुसु कड़ा' 17 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. ये तेलुगु रोमांटिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी. लेकिन एक्टर के फैंस को फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार था. अब ये ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. 'तेलुसु कड़ा' की ओटीटी रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. आइए जानते हैं फिल्म कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है.

'तेलुसु कड़ा' के डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. कोई भी फिल्म आमतौर पर थिएटर रिलीज के 6 से 8 हफ्ते बाद ही ओटीटी पर आती है. लेकिन 'तेलुसु कड़ा' थिएटर रिलीज के एक महीने से भी कम समय में ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म 5 भाषाओं में ओटीटी पर दस्तक देगी.

'तेलुसु कड़ा' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

'तेलुसु कड़ा' नेटफ्लिक्स पर 14 नवंबर, 2025 से स्ट्रीम होगी. नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'ये कोई जादुई लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी लव स्टोरी है. नेटफ्लिक्स पर 'तेलुसु कड़ा' देखें, 14 नवंबर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी.'

'तेलुसु कड़ा' की स्टार कास्ट, बजट और कलेक्शन

सिद्धू जोन्नालगड्डा स्टारर फिल्म 'तेलुसु कड़ा' को नवोदित नीरजा कोना ने डायरेक्शन में बनी है. फिल्म में राशि खन्ना, श्रीनिधि शेट्टी और हर्षा चेमुडु जैसे कलाकार भी अहम रोल में नजर आए हैं. 'तेलुसु कड़ा' के बजट की बात करें तो फिल्म 54 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म महज 15 करोड़ रुपए का कारोबार ही कर पाई थी.

'तेलुसु कड़ा' की कहानी

'तेलुसु कड़ा' की कहानी की बात करें तो फिल्म एक ऐसे कपल की कहानी है जो सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनने का फैसला करते हैं. फिल्म में सरोगेट मदर बनने वाली हीरो की लवर होती हैं. फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी ने इस किरदार को निभाया है.