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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शिव के चरणों में किया खुद को समर्पित', महाकाल के दर भूमि पेडनेकर ने टेका माथा

'शिव के चरणों में किया खुद को समर्पित', महाकाल के दर भूमि पेडनेकर ने टेका माथा

भूमि पेडनेकर ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर तस्वीरें और वीडियो शेयर किए और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया. वह जल्द ही फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में नजर आएंगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 28 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर हाल ही में उज्जैन स्थित महाकाल के दर्शन करने गई थीं. बुधवार को एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से महाकाल के चरणों में समर्पित कर दिया है.

भूमि पेडनेकर ने महाकाल के किए दर्शन
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की कुछ खास तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए. एक्ट्रेस ने लिखा, महाकाल के सामने खुद को बस समर्पण कर दिया. जय श्री महाकाल. हैप्पी दीपावली.

एक्ट्रेस का पोस्ट फैंस और उनके इंडस्ट्री के दोस्तों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. कई सेलेब्स और जानी-मानी हस्तियों ने  एक्ट्रेस के पोस्ट पर कमेंट कर प्रतिक्रिया भी दी.

श्री महाकाल (भगवान महाकालेश्वर) मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र ज्योतिर्लिंग है. महाकाल की मूर्ति दक्षिण की ओर मुख किए हुए है, जो इसे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में अद्वितीय और तांत्रिक परंपरा के अनुसार विशेष बनाती है.यह शिवलिंग मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है बल्कि यह अपने आप प्रकट (स्वयंभू) हुआ है. मान्यता है कि बाबा महाकाल उज्जैन के राजा हैं और उनकी मर्जी के बिना यहां कोई दूसरा राजा या शासक रात नहीं रुकता. मुख्य मंदिर तीन स्तरों पर बना है. सबसे नीचे (तहखाने में) महाकाल, पहली मंजिल पर ओंकारेश्वर और दूसरी (शीर्ष) मंजिल पर नागचंद्रेश्वर का मंदिर है.

 
 
 
 
 
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इस फिल्म में नजर आएंगी भूमि

एक्ट्रेस की आगामी फिल्म की बात करें, तो वह निर्देशक संदीप सिंह की आगामी दो-भागों वाली ऐतिहासिक फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में नजर आएंगी. इसमें वह कर्नाटक की निडर और वीर योद्धा रानी बेलावाड़ी मल्लम्मा की भूमिका निभाएंगी. 

फिल्म में दक्षिण भारतीय सिनेमा के स्टार ऋषभ शेट्टी छत्रपति शिवाजी महाराज की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. इनके अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल, विवेक ओबेरॉय और शेफाली शाह भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का निर्देशन संदीप सिंह कर रहे हैं.यह ऐतिहासिक फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Published at : 28 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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Bhumi Pednekar
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