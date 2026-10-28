सूर्या की साइको-थ्रिलर 'सीन' में हैं 13 गाने और कई स्पॉयलर्स, डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा

क्राइम थ्रिलर में आमतौर पर खून, मर्डर और सस्पेंस देखने को मिलता है, लेकिन सूर्या की अपकमिंग फिल्म 'सीन' में 13 गाने होने वाले हैं. फिल्म के डायरेक्टर जीतू माधवन ने खुद इसका खुलासा किया है. इस खुलासे के बाद फैंस हैरान भी हैं और उत्सुक भी क्योंकि ये उनके लिए कुछ नया होने वाला है. मेकर्स ने इन गानों को लेकर जो खुलासा किया है, उसने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है.

फिल्म में होंगे 13 गाने, डायरेक्टर ने किया खुलासा

सूर्या की फिल्म 'सीन' को लेकर दर्शकों के बीच अभी से चर्चा शुरू हो गई है. फिल्म का निर्देशन जीतू माधवन कर रहे हैं, जो इससे पहले 'आवेशम' जैसी फिल्म बना चुके हैं. 123 तेलुगु ने डायरेक्टर जीतू तिवारी के हवाले से फिल्म में 13 गाने होने की पुष्टि की है.

क्राइम थ्रिलर जैसी फिल्म में इतनी बड़ी संख्या में गानों का होना अपने आप में काफी दिलचस्प है. हालांकि, ये गाने फिल्म की कहानी में किस तरह फिट बैठते हैं, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है. डायरेक्टर ने सिर्फ इतना बताया है कि इन गानों में कहानी से जुड़े कई बड़े स्पॉयलर्स छुपे हैं. ऐसे में मेकर्स नहीं चाहते कि फिल्म रिलीज होने से पहले ऑडियंस को कहानी के जरूरी ट्विस्ट के बारे में पता चल जाए.

नासलेन निभाएंगे साइको किलर का किरदार

फिल्म में मलयालम एक्टर नासलेन साइको किलर की भूमिका में नजर आएंगे. डायरेक्टर जीतू माधवन ने बताया कि उन्होंने इस किरदार के लिए ऐसे चेहरे की तलाश की थी, जो देखने में मासूम लगे, लेकिन अपराध करते समय उसका अंदाज बिल्कुल अलग हो. इसी सोच के साथ नासलेन को इस भूमिका के लिए चुना गया.

वहीं, मलयालम एक्ट्रेस नाजरिया फहाद फिल्म में फीमेल लीड की भूमिका निभाएंगी. फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी सुशिन श्याम ने निभाई है.

सूर्या का वर्क फ्रंट

सूर्या साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं. सूर्या हाल ही में 'करुप्पु' और 'विश्वनाथन एंड संस' में दिखाई दिए थे. उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में 'रोलेक्स', 'वादिवासल' और 'सूर्या 48' शामिल हैं.

सूर्या ‘जय भीम’, ‘काखा काखा’, ‘घमंडी’, ‘आयन’ और ‘24’ जैसी क्राइम-थ्रिलर और एक्शन थ्रिलर फिल्मों में दिखे हैं. इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को खूब प्यार मिला. फैंस अब उनकी नई क्राइम थ्रिलर ‘सीन’ को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म

'सीन' फिल्म को दिवाली के मौके पर 6 नवंबर को थिएटर में रिलीज किया जाएगा. फिल्म को सूर्या, जीतू माधवन और झगरम स्टूडियोज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब ऑडियंस को इंतजार है कि 13 गानों के साथ इस क्राइम थ्रिलर में उन्हें क्या नया देखने को मिलेगा.