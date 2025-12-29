'अवतार फायर एंड ऐश' ने तोड़े 2025 की सभी मार्वल मूवीज के रिकॉर्ड, अब देगी इन 6 फिल्मों को मात!

जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' एंड 19 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. इस दौरान थिएटर्स में पहले से ही धुरंधर मौजूद थी लेकिन इसके बावजूद भी जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने अच्छा परफॉर्म किया.

रिलीज के पहले दिन से ही इसकी जबरदस्त कमाई देखने को मिल रही है. अब ऐसा देखा जा सकता है कि फिल्म रिलीज के 8 दिनों बाद ही इसने अपनी कमाई से इस साल रिलीज हुई सभी मार्वल मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यहां है पूरी डिटेल्स.

बॉक्स ऑफिस पर दिखा 'अवतार: फायर एंड ऐश' का पावर

स्ट्रांग वर्ड टू माउथ की वजह से 'अवतार: फायर एंड ऐश' को बहुत फायदा मिल रहा है और इसकी कमाई है कि रुकने का नाम ही ले रही. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

रिलीज के बाद अपने सेकंड फ्राइडे तक फिल्म ने 566.8 मिलियन डॉलर का ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. मीडिया पोर्टल मूवीज टॉकीज के रिपोर्ट के मुताबिक इस आंकड़े के साथ 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने इस साल रिलीज हुई सभी मार्वल फिल्मों की कमाई को मीलों पीछे छोड़ दिया है. इस साल रिलीज हुई सभी मार्वल फिल्में और उनके वर्ल्डवाइड कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं–

द फैंटेस्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स – 521.8 मिलियन कैप्टेन अमेरिका: ब्रेव न्यू वर्ल्ड – 415.1 मिलियन थंडरबोल्ट्स – 382.9 मिलियन

आने वाले दिनों में भी दिखेगा 'अवतार: फायर एंड ऐश' का कमाल

इसकी तगड़ी कमाई देख कर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दोनों में 'अवतार: फायर एंड ऐश' अपने कलेक्शन से हॉलीवुड की और भी कई बड़ी मूवीज की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. जेम्स कैमरून और इस फ्रेंचाइजी की स्ट्रॉन्ग फैन बेस के कारण ये दुनियाभर में अपना डंका बज रहा है.

अब इससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी मूवी अपना कमाल दिखाएगी. आइए जानते हैं अब 'अवतार: फायर एंड ऐश' के हाथों किन बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड टूट सकता है.

मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेक्निंग – 598.7 मिलियन सुपरमैन– 616.7 मिलियन एफ 1: द मूवी– 631.6 मिलियन जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ – 869.1 मिलियन अ माइनक्राफ्ट मूवी – 958.1 मिलियन लीलो एंड स्टिच – 1.038 बिलियन



'अवतार: फायर एंड ऐश' की ताबड़तोड़ कमाई देख ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म हॉलीवुड की बिग बजट और हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों को भी कमाई के मामले में पटक सकती है. स्ट्रांग वर्ड टू माउथ और जेम्स कैमरून का ग्लोबल फैन बेस 'अवतार: फायर एंड ऐश' के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इंडिया में भी फिल्म बेहतरीन परफार्मेंस दिखा रही है और इसे उतना ही प्यार मिल रहा है जितना कि विदेशों में.