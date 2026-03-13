मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह पिछले काफी दिनों से विवादों में फंसे हुए हैं. बादशाह का नया गाना 'टटिहरी' कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था. जिसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ है. गाने को लेकर हरियाणा की महिला आयोग ने सिंगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. अब ये विवाद इतना बढ़ गया है कि सिंगर की गिरफ्तारी की मांग भी की जाने लगी है.

गिरफ्तारी का आदेश जारी

दरअसल हाल ही में 'टटिहरी' सॉन्ग विवाद को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने बॉलीवुड सिंगर-रैपर बादशाह को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है. दरअसल सिंगर को आज यानी कि 13 मार्च को महिला आयोग के समक्ष पेश होना था, लेकिन सिंगर वहां नहीं पहुंचे. उनकी तरफ से पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि किसी प्रोफेशनल कमिटमेंट में व्यस्त होने की वजह से बादशाह नहीं आ सके. जिसके बाद आयोग से आगे का टाइम मांगा गया.

बादशाह का पासपोर्ट होगा जब्त

बादशाह के वकील की इस दलील पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया मीटिंग में ही भड़क गईं. उन्होंने चेतावनी दी- 'बादशाह अगर 3 बजे तक पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा'. इसके बाद उन्होंने पंचकूला और पानीपत एसपी को उनकी गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्ती के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बादशाह देश छोड़कर न जाए, इसके लिए पासपोर्ट जब्त किया जाए. महिलाओं और बेटियों को बचाने के लिए अब आयोग लठ मारने आगे आया है.

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माफी मांग चुके हैं सिंगर

बता दें कि विवाद बढ़ने के बाद बादशाह ने इस मामले में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और माफी मांगी थी. बादशाह ने इस वीडियो में अपने गाने को लेकर कहा कि उनका किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. उन्होंने माफी मांगने के साथ ही अपने गाने को हर प्लेटफॉर्म से तुरंत ही हटा लिया था. हालांकि इससे महिला आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सिंगर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है.