इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्तों से 'अवतार फायर एंड ऐश' न सिर्फ टिकी हुई है बल्कि बड़े रिकॉर्ड भी बना रही है. फिल्म 2025 में इंडिया में रिलीज हुई सभी हॉलीवुड फिल्मों के कलेक्शन को पीछे करते हुए नंबर 1 हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड बना चुकी है.

अब साल 2026 में एंट्री करते ही आज यानी 14वें दिन फिल्म की कमाई में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है. फिल्म ने 14वें दिन ही हॉलीवुड की साल 2019 की बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है. तो चलिए फिल्म का कलेक्शन जानते हैं और ये भी जानेंगे कि आज कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 109.5 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में एंट्री करते ही 8वें दिन फिल्म की कमाई 7.65 करोड़ और 9वें दिन 10 करोड़ रही. 11वें और 12वें दिन की कमाई 5 करोड़ और 5.25 करोड़ रही.

2025 के आखिरी दिन यानी कल 5.25 करोड़ रुपये कमाकर फिल्म आज 14वें दिन 7:10 बजे तक 5.86 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 159.26 करोड़ रुपये कमा चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अवतार फायर एंड ऐश' ने तोड़ा 'द लॉयन किंग' का रिकॉर्ड

'अवतार फायर एंड ऐश' ने 14 दिनों में ही साल 2019 में आई डिज्नी की फिल्म 'द लॉयन किंग' का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लिया है. शाहरुख खान और आर्यन खान की आवाज में डब हुई ये फिल्म 159.10 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर पाई थी, जो अब टूट चुका है.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैक्निल्क के मुताबिक, जेम्स कैमरून की इस साई-फाई फिल्म ने 13 दिनों में 7400 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि इस फिल्म के पिछले दो पार्ट्स ने भी वर्ल्डवाइड बढ़िया कमाई की थी. अब तीसरी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बरकरार रखे हुए है.