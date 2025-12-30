Avatar Fire and Ash BO Collection Day 11: मंडे को गिरी 'अवतार' की कमाई, 150 करोड़ के पहुंच गई है करीब
Avatar Fire and Ash BO Collection Day 11:हॉलीवुड फिल्म अवतार बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय से टिकी हुई है. फिल्म की कमाई अब सोमवार को कम हो गई है. आइए बताते हैं फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.
हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए बैठी हुई है. फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं और अभी तक ये धुरंधर की आंधी में अपनी जगह बनाए बैठी है. फिल्म अब जल्द ही 150 करोड़ के क्लब में भी शामिल होने वाली है. फिल्म का 11वें दिन का कलेक्शन आ गया है. जो बाकी दिनों से कम है.
वीकडे में अवतार को कमाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है. वीकेंड पर ये फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है मगर वीकडे पर कछुए की चाल चल रही है. फिल्म ने सोमवार को काफी कम कमाई की है.
सोमवार को किया इतना कलेक्शन
अवतार का सोमवार का कलेक्शन सामने आ गया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने ग्यारहवें दिन सिर्फ 4.9 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 142.8 करोड़ हो गया है.
फिल्म अगर वीकडे पर ऐसी ही कमाई करती रही हो तो वीकेंड तक आराम से 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. अवतार फायर एंड ऐश के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में ही 109.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. उसके बाद से दूसरे हफ्ते में वीकेंड पर अच्छी कमाई की है. अब देखना होगा इस वीकेंड पर ये फिल्म क्या कमाल दिखा पाती है.
जेम्स कैमरून की अवतार फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है. पहले दो पार्ट भी हिट साबित हुए थे. अब तीसरा पार्ट भी दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है. इंडिया में भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है. बड़ी बात ये है कि धुरंधर की आंधी में भी ये फिल्म अपनी जगह बनाए बैठी हुई है.
इस हफ्ते अगस्त्य नंदा की इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अब अवतार फायर एंड ऐश की टक्कर इक्कीस से होने वाली है. नए साल के मौके पर अवतार की कमाई और बढ़ सकती है.
