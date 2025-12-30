2026 की शुरुआत होगी बेहद डरावनी, रिलीज होने वाली है हॉलीवुड की ये हॉरर फिल्में

2026 की शुरूआत सिनेमा लवर्स की लिए बेहद खास तरीके से होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अगले साल सिर्फ बॉलीवुड और साउथ ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्म्स भी अपने फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज करने वाली हैं. लेकिन आज हम आपको अपकमिंग हॉलीवुड हॉरर फिल्मों की लिस्ट देंगे.

अगले साल थिएटर्स में बवाल मचाएंगी ये हॉरर फिल्में

1. द प्लेग

फिल्म की कहानी एक वॉटर पोलो कैंप के लोकेशन पर सेट है. कहानी एक 12 साल के बच्चे के इर्द–गिर्द घूमती है जो इस कैंप में प्लेग नाम की खतरनाक ट्रेडिशन में फंस जाता है. फिल्म की कहानी साइकोलॉजिकल और बॉडी हॉरर की थीम पर बनी है. 2 जनवरी को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी.

2. वी बरी द डेड

ये एक जोम्बी थीम हॉरर स्टोरी है. कहानी एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो महामारी के बाद अपने पति के तलाश में निकलती है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये डेड बॉडीज अचानक उठ खड़ी होती है. ये मूवी भी 2 जनवरी को रिलीज होगी.

3. 28 इयर्स लेटर: द बोन टेंपल

2026 में रिलीज होने वाली ये फिल्म '28 इयर्स लेटर' का सिक्वल है जिसकी कहानी इस फिल्म के एंडिंग के तुरंत बाद शुरू होती है. इस हॉरर थ्रिलर में राल्फ फिएनेस, जैक ओ'कोनेल, एल्फी विलियम्स, एरिन केलीमैन, एम्मा लेयर्ड और ची लुईस-पैरी जैसे कलाकार शामिल हैं. रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 16 जनवरी को थिएटर्स में दस्तक देगी.

4. रिटर्न टू द साइलेंट हिल

इस आइकॉनिक हॉरर थ्रिलर फ्रेंचाइजी ने पहले भी ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया है. अब इस अपकमिंग फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है जहां जेम्स को अपनी मरी हुई पत्नी से एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है. जिसके बाद वो अपनी पत्नी की तलाश में साइलेंट हिल पर लौटता है. 23 जनवरी को ये मूवी थिएटर्स पर दस्तक देगी.

5. साइको किलर

ये हॉलीवुड हॉरर फिल्म भी आपकी रूह कंपा देगी. इसकी कहानी एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर पर बेस्ड है जो अपने मरे हुए पति के कातिल को ढूंढने निकल पड़ती है. लेकिन जैसे वो इस कातिल की ओर बढ़ती है तभी उसे समझ आता है कि ये नॉर्मल मर्डर से कही ज्यादा है. ये हॉरर थ्रिलर फिल्म 20 फरवरी को रिलीज होगी.