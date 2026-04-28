हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोविंदा का करियर क्यों बर्बाद हुआ? अश्विनी कौशल ने गिनाईं वजहें, कहा- 'वहम में थे, अंधविश्वासी हो गए थे'

गोविंदा का करियर क्यों बर्बाद हुआ? अश्विनी कौशल ने गिनाईं वजहें, कहा- 'वहम में थे, अंधविश्वासी हो गए थे'

90s में गोविंदा ने कम समय में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ लिया था और उतने ही जल्दी उन्हें डाउनफॉल से भी गुजरना पड़ा. ऐसे में अब एक्टर अश्विनी कौशल ने उनके बर्बाद होने की वजहों के बारे में बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 28 Apr 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

90 के दशक में गोविंदा ने स्टारडम का जबरदस्त स्वाद चखा. उन्होंने उस समय एक से बढ़कर एक फिल्मों में किया था. कादर खान और उनकी जोड़ी स्क्रीन पर हिट रही. वहीं, एक्ट्रेसेस में रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के साथ गोविंदा ने स्क्रीन ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी तबाही ला दी थी. एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे लेकिन एक्टर ने जितने जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ी उतने ही जल्दी उन्हें करियर में डाउनफॉल से भी गुजरना पड़ा. आज आलम ये है कि वह स्टेज शोज कर रहे हैं या फिर स्कूल कॉलेज की पार्टी में डांस करते हैं.

गोविंदा के डाउनफॉल और बर्बादी के पीछे की वजह को लेकर इंडस्ट्री के कई फिल्ममेकर और एक्टर्स ने बात की और उनके सेट पर लेट आने को बताया. लोगों ने माना कि समय का पाबंद ना होने की वजह से उन्हें ये डाउनफॉल झेलना पड़ा. ऐसे में अब सालों के बाद एक्टर अश्विनी कौशल ने गोविंदा के बर्बाद करियर को लेकर बात की और उन्होंने इसके पीछे की वजहें गिनाई और कहा कि उनमें वहम आ गया था. 

अश्विनी कौशल ने गोविंदा को बताया 'वहमी'
दरअसल, अश्विनी कौशल ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'गोविंदा भाई का डाउनफॉल हुआ? और इसका एक ही रीजन है, वहम से बड़ा पॉइजन (जहर) लाइफ में और कहीं नहीं है. इस वहम ने उनका डाउनफॉल कर दिया. उनके तौर-तरीके, उनका एटीट्यूड, सब चीजों को बदल दिया.' इसके साथ ही अश्विनी ने गोविंदा के लिए प्रार्थना की और कहा कि उन्हें कौन रोक सकता है?

गोविंदा का करियर क्यों बर्बाद हुआ? अश्विनी कौशल ने गिनाईं वजहें, कहा- 'वहम में थे, अंधविश्वासी हो गए थे

'वह आदमी एंटरटेनमेंट के खुदा हैं'
अश्विनी कौशल कहते हैं, 'अभी भी टाइम है, वो कौन सा इतने बूढ़े हो गए हैं. 90 साल के हों? मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं कि चीची भैया की कोई इस वहम से बाहर निकाले और उन्हें ऐसा कोई अच्छा रोल दे.' वह आगे गोविंदा के काम की तारीफ करते हैं और कहते हैं, 'वह आदमी एंटरटेनमेंट के खुदा हैं, उनमें आपको कादर खान साहब नजर आते हैं. वो उन्हें तथास्तु कह कर गए हैं. वो उस मीडियम और 90 के सारे एक्टर्स को जिंदा रखेंगे लेकिन वहम से बड़ी और कोई चीज नहीं है.' अश्विनी कौशल का मानना है कि ये सब एक सर्टेन लेवल तक ही ठीक रहता है.

यह भी पढ़ें: 'खलनायक रिटर्न' नहीं डायरेक्ट कर रहे सुभाष घई, फिल्म में कैमियो करते आएंगे नजर

गोविंदा के बर्बादी की वजहें गिनाईं
अश्विनी कौशल ने इस दौरान बातचीत में गोविंदा की बर्बादी के पीछे की वजहें भी गिनाई. उन्होंने कहा, 'जो मैंने सुना है, 100 बात की एक बात यह है कि समय के साथ चीची बहुत ज्यादा सुपरस्टीशियस (अंधविश्वासी) हो गए और ये उनकी पर्सनैलिटी के खिलाफ हो गया था. वह बहुत ज्यादा वहम करने लग गए.' 

अंधभक्त हो गए थे गोविंदा- अश्विनी कौशल
वह गोविंदा को अंधभक्त बताते हुए कहते हैं, 'मैं आपको बताता हूं, उनके अंदर एक किस्म का अध्यात्म है. वह भक्ति में बहुत ज्यादा लीन हैं. उस भक्ति के जरिए वह शायद भविष्य देख सकते थे या नेगेटिव चीजें भांप लेते थे, जिन्हें वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए बोल देते थे. हो सकता है कि लोग उन बातों को सही तरीके से नहीं लेते थे. वैसे भी, यहां इंडस्ट्री में कौन सी चीजें सही तरीके से ली जाती हैं?' अश्विनी, गोविंदा को लेकर ये भी दावा करते हैं कि वह बाद में चीजों को प्रीडिक्ट करने लगे थे. एक्टर का मानना है कि वो एक्टर और डायरेक्टर के साथ गलत होने वाली चीजें होती थीं और वो सच भी हो जाती थीं. 

यह भी पढ़ें: 'राकासा' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, लेकिन हिंदी ऑडियंस को लगेगा झटका

गोविंदा का करियर क्यों बर्बाद हुआ? अश्विनी कौशल ने गिनाईं वजहें, कहा- 'वहम में थे, अंधविश्वासी हो गए थे

100 प्रतिशत लोग उनसे जलते हैं- अश्विनी कौशल
इसके साथ ही अश्विनी कौशल, गोविंदा को लेकर आगे दावा करते हैं कि इंडस्ट्री के लोग एक-दूसरे की सफलता से जलते हैं. वह कहते हैं, 'मुझे लगता है कि 100 में से सिर्फ 1 लोग ही ऐसे होते हैं, जो चाहते हैं कि किसी का अच्छा हो. चीची भैया अगर आज चाहें तो सुपरस्टार का अपना खिताब वापस ले सकते हैं. लेकिन 100 प्रतिशत लोग उनसे जलते होंगे. उस समय सुपरस्टार्स भी उनसे जलते थे. 110 प्रतिशत लोग उनसे जलते होंगे.'

यह भी पढ़ें: 'जुड़वां 2' से 'धूम 3' तक, निगेटिव रिव्यूज के बाद भी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर की थी तगड़ी कमाई

फेल रहा था गोविंदा का कमबैक
गौरतलब है कि गोविंदा ने लंबे समय के ब्रेक के बाद कमबैक करने का फैसला किया था लेकिन उनकी वापसी सफल नहीं रही थी. गोविंदा ने लंबे समय के बाद फिल्म 'रंगीला राजा' से कमबैक करना चाहा था लेकिन बात बन नहीं पाई. बहरहाल, अगर उनके करियर की हिट फिल्मों के बारे में बात की जाए तो उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट और यादगार फिल्में दी है. फिर चाहे वो एक्शन, रोमांस या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो.

इसमें 'राजा बाबू', 'कुली नंबर 1', 'हीरो नंबर 1', 'पार्टनर (2007)', 'दूल्हे राजा (1998)', 'साजन चले ससुराल' (1996) और 'बड़े मियां छोटे मियां (1998)' जैसी सैकड़ों फिल्में हैं, जिसके जरिए गोविंदा ने 90 के दशक में स्क्रीन पर राज किया था.

और पढ़ें
Published at : 28 Apr 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
गोविंदा का करियर क्यों बर्बाद हुआ? अश्विनी कौशल ने गिनाईं वजहें, कहा- 'वहम में थे, अंधविश्वासी हो गए थे'
गोविंदा का करियर क्यों बर्बाद हुआ? अश्विनी कौशल ने गिनाईं वजहें, कहा- 'वहम में थे, अंधविश्वासी हो गए थे'
बॉलीवुड
'खलनायक रिटर्न' नहीं डायरेक्ट कर रहे सुभाष घई, फिल्म में कैमियो करते आएंगे नजर
'खलनायक रिटर्न' नहीं डायरेक्ट कर रहे सुभाष घई, फिल्म में कैमियो करते आएंगे नजर
बॉलीवुड
350 करोड़ लगाने के बाद प्रीति जिंटा को Punjab Kings से कितनी कमाई? जानें IPL इनकम का पूरा हिसाब
350 करोड़ लगाने के बाद प्रीति जिंटा को IPL से कितना मिलता है रिटर्न?
बॉलीवुड
'जुड़वां 2' से 'धूम 3' तक, निगेटिव रिव्यूज के बाद भी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर की थी तगड़ी कमाई
'जुड़वां 2' से 'धूम 3' तक, निगेटिव रिव्यूज के बाद भी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर की थी तगड़ी कमाई
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान की जिसने की हालत खराब, रूस ने भेजा वो S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत 5 और मंगाएगा
पाकिस्तान की जिसने की हालत खराब, रूस ने भेजा वो S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत 5 और मंगाएगा
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी, AIMIM की भी एंट्री, कांग्रेस-आप का बुरा हाल
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी, AIMIM की भी एंट्री, कांग्रेस-आप का बुरा हाल
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
क्रिकेट
Watch: 'भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत...मौका मिले तो...', पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उगला जहर; वीडियो हुआ वायरल
Watch: 'भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत...मौका मिले तो...', पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उगला जहर; वीडियो हुआ वायरल
साउथ सिनेमा
राजामौली की 'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
विश्व
गाजा, ईरान और लेबनान... क्या जंग करवाकर भी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे नेतन्याहू? इजरायल के दो पूर्व PM हुए एकजुट
गाजा-ईरान जंग के बाद भी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे? नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल के दो पूर्व PM एकजुट
ट्रैवल
Summer Travel Destinations: बढ़ती गर्मी के बीच देश की ये जगहें अब भी हैं कूल-कूल, जानें कहां है सबसे कम टेंपरेचर?
बढ़ती गर्मी के बीच देश की ये जगहें अब भी हैं कूल-कूल, जानें कहां है सबसे कम टेंपरेचर?
एग्रीकल्चर
अनार, ड्रैगन फ्रूट या फिर पपीता, किस फसल में होगी किसानों की ज्यादा कमाई?
अनार, ड्रैगन फ्रूट या फिर पपीता, किस फसल में होगी किसानों की ज्यादा कमाई?
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget