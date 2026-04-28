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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जुड़वां 2' से 'धूम 3' तक, निगेटिव रिव्यूज के बाद भी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर की थी तगड़ी कमाई

'जुड़वां 2' से 'धूम 3' तक, निगेटिव रिव्यूज के बाद भी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर की थी तगड़ी कमाई

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'माइकल' को निगेटिव रिव्यूज मिले. लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है. ऐसी कई फिल्में हैं, जिन्होंने निगेटिव रिव्यूज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 28 Apr 2026 01:40 PM (IST)
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पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसे ज्यादातर दर्शकों से निगेटिव रिव्यूज मिल रहे है. लेकिन कमाई के मामले में फिल्म थमने का नाम ही नहीं ले रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है. 

फिल्म माइकल का कलेक्शन
Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में टोटल 18.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 1.70 करोड़ कमाए. ओपनिंग डे में 3.70 करोड़ का कलेक्शन किया. हालांकि फिल्म की कमाई अभी जारी है. ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं उन फिल्मों पर जिन्होंने निगेटिव रिव्यूज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की.

प्रेम रतन धन पायो
साल 2015 में रिलीज हुई सलमान खान की ये फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों इसे काफी निगेटिव रिव्यूज मिले. हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, इसने 210.16 करोड़ रुपये से ज्यादा की शानदार कमाई की थी. 

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धूम 3
साल 2013 में रिलीज हुई धूम 3 एक ब्लॉकबस्टर एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आमिर खान, अभिषेक बच्चन और कैटरीना कैफ नजर आए थे. ये धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म थी. इस फिल्म को क्रिटिक्स से निगेटिव रिव्यूज मिले थे. फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 284.27 करोंड़ की शानदार कमाई की थी.

जुड़वां 2
2017 में रिलीज हुई वरुण धवन, जैकलीन फर्नांडिस और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'जुड़वां 2' को भी दर्शकों से निगेटिव रिव्यूज मिले थे. लेकिन फ्लिम बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने 138.61 करोंड़ की कमाई की थी.

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बागी 3
'बागी 3' अहमद खान के निर्देशन में बनी एक हिंदी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म को फिल्म क्रिटिक्स और दर्शको से निगेटिव रिव्यूज मिले थे. वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 93.37 करोड़ की कमाई की और हिट साबित हुई. 

इस लिस्ट में सालमान खान की फिल्म 'रेस 3' भी शामिल है. फिल्म को काफी निगेटिव रिसपॉन्स मिला था. लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 166.40 का कलेक्शन किया था. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Apr 2026 01:40 PM (IST)
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