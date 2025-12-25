हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है

बिग बॉस 19 फेम गौरव खन्ना अपनी पत्नी आंकाक्षा चमोला से बहुत प्यार करते हैं. उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिग बॉस के घर में भी देखने को मिला था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 Dec 2025 12:29 PM (IST)
बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहते हैं. उन्होंने आकांक्षा चमोला के साथ शादी की है. दोनों कपल गोल्स देते नजर आते हैं. गौरव अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं. हाल ही में आकांक्षा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी डांसिंग की वजह से ट्रोल हो रही हैं.

अब गौरव ने उसे लेकर बात की है. हंगामास्टूडियो से बातचीत में उन्होंने कहा, 'सबसे पहले मैं सबको बता दूं कि जिन लड़कियों के साथ आकांक्षा डांस कर रही थी. वो मेरी पब्लिसिस्ट की टीम मेंबर थीं. जब मैं बिग बॉस 19 के घर में रह रहा था तो उस दौरान  उन्होंने बहुत मेहनत की थी. ये उनकी सक्सेस पार्टी थी. हम उनके सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने गए थे. क्योंकि मुझे ज़्यादा डांस करना पसंद नहीं है. तो मेरी पत्नी आकांक्षा को लगा कि उसे डांस करना चाहिए और उनके साथ शामिल होना चाहिए. उस पल को और खास बनाना चाहिए. ये सबकी जीत थी.'

 
 
 
 
 
पत्नी की ट्रोलिंग पर गौरव खन्ना ने किया रिएक्ट

आगे गौरव ने कहा, 'बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसके साथ डांस कर रही थी. मैं पीछे खड़ा था और उसे एंजॉय करते हुए देख रहा था. ये मेरी टीम की जीत थी. मेरे लिए उन लोगों ने कड़ी मेहनत की थी. वो लोग भी ये एंजॉय करना डिजर्व करते हैं. अगर ट्रोल्स की बात करूं तो मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है कि वो किसी और के फैन हैं. वो भी किसी एजेंडा के तहत काम करते हैं कि इस कपल को नीचे लाना है. ताकि हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी अच्छे दिख सकें. हम अपनी जिंदगी में खुश हैं. मुझे ट्रोल्स से फर्क नहीं पड़ता. मेरी पत्नी एक्सट्रोवर्ट हैं और उनमें कोई फिल्टर नहीं है, मुझे ये पसंद है. मुझे उनकी ये क्वालिटी पसंद है. और जिनको नहीं पसंद आ रहा हूं शायद अगले प्रोजेक्ट में पसंद आ जाऊं. मैं सभी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा.'

Published at : 25 Dec 2025 12:29 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola Bigg Boss 19
