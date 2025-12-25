बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहते हैं. उन्होंने आकांक्षा चमोला के साथ शादी की है. दोनों कपल गोल्स देते नजर आते हैं. गौरव अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं. हाल ही में आकांक्षा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी डांसिंग की वजह से ट्रोल हो रही हैं.

अब गौरव ने उसे लेकर बात की है. हंगामास्टूडियो से बातचीत में उन्होंने कहा, 'सबसे पहले मैं सबको बता दूं कि जिन लड़कियों के साथ आकांक्षा डांस कर रही थी. वो मेरी पब्लिसिस्ट की टीम मेंबर थीं. जब मैं बिग बॉस 19 के घर में रह रहा था तो उस दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की थी. ये उनकी सक्सेस पार्टी थी. हम उनके सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने गए थे. क्योंकि मुझे ज़्यादा डांस करना पसंद नहीं है. तो मेरी पत्नी आकांक्षा को लगा कि उसे डांस करना चाहिए और उनके साथ शामिल होना चाहिए. उस पल को और खास बनाना चाहिए. ये सबकी जीत थी.'

View this post on Instagram A post shared by Gaurav Khanna (@gauravkhannaofficial)

पत्नी की ट्रोलिंग पर गौरव खन्ना ने किया रिएक्ट

आगे गौरव ने कहा, 'बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसके साथ डांस कर रही थी. मैं पीछे खड़ा था और उसे एंजॉय करते हुए देख रहा था. ये मेरी टीम की जीत थी. मेरे लिए उन लोगों ने कड़ी मेहनत की थी. वो लोग भी ये एंजॉय करना डिजर्व करते हैं. अगर ट्रोल्स की बात करूं तो मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है कि वो किसी और के फैन हैं. वो भी किसी एजेंडा के तहत काम करते हैं कि इस कपल को नीचे लाना है. ताकि हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी अच्छे दिख सकें. हम अपनी जिंदगी में खुश हैं. मुझे ट्रोल्स से फर्क नहीं पड़ता. मेरी पत्नी एक्सट्रोवर्ट हैं और उनमें कोई फिल्टर नहीं है, मुझे ये पसंद है. मुझे उनकी ये क्वालिटी पसंद है. और जिनको नहीं पसंद आ रहा हूं शायद अगले प्रोजेक्ट में पसंद आ जाऊं. मैं सभी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा.'