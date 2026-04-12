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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैसी है आशा भोसले की तबीयत? पोती जनाई बोलीं- चेस्ट इंफेक्शन के कारण करवाना पड़ा एडमिट

कैसी है आशा भोसले की तबीयत? पोती जनाई बोलीं- चेस्ट इंफेक्शन के कारण करवाना पड़ा एडमिट

Asha Bhosle Health Updates: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. उनकी पोती जनाई भोसले ने हेल्थ अपडेट दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 12 Apr 2026 07:53 AM (IST)
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दिग्गज एक्ट्रेस आशा भोसले को शनिवार रात हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. रिपोर्ट्स में कहा गया था आशा भोसले को हार्ट अटैक की वजह से ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. आशा 92 साल की हैं.

अब आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर आशा का हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि आशा जल्द ठीक हो जाएंगी. साथ ही जनाई ने प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की.

आशा भोसले की पोती ने किया ये पोस्ट

उन्होंने दादी आशा के साथ एक फोटो शेयर की. इस पोस्ट में लिखा, 'मेरी दादी को बहुत ज्यादा थकान और चेस्ट इंफेक्शन के कारण हॉस्पिटल में भर्तीकरवाया गया. हम हमारी प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करते हैं. ट्रीटमेंट चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द सब ठीक होगा. आगे हम पॉजिटिव खबर ही अपडेट करेंगे.'

जनाई की इस पोस्ट के बाद फैंस और सेलेब्स आशा की जल्द रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. एक्टर संजय कपूर ने लिखा- आपकी जल्द रिकवरी की प्रार्थना करते हैं. जारा खान, प्रियांक शर्मा ने भी उनके अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की.

 
 
 
 
 
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तबु को गिटार किया गिफ्ट

मालूम हो कि कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस तबु ने आशा भोसले के साथ एक फोटो शेयर की थी और साथ ही एक नोट भी लिखा था. इस फोटो में आशा और तबु को गले लगाते हुए देखा जा सकता है. वहीं तबु आशा के हाथ पर किस करती दिखीं. फोटो में वो एक गिटार लिए भी नजर आईं. पोस्ट में तबु ने बताया कि नवंबर में उनका बर्थडे था और आशा भोसले ने उन्हें गिटार गिफ्ट किया था.

बता दें कि आशा भोसले दशकों से अपनी सुरीली आवाज से फैंस का दिल जीत रही हैं. दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर की छोटी बहन होने के बावजूद आशा ने अपनी अलग पहचान बनाई और एक से बढ़कर एक गाने दिए. उनके पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, इन आखों की मस्ती, ये मेरा दिल, तुरा लिया है तुमने जैसे आइकॉनिक गाने दिए.

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Published at : 12 Apr 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
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