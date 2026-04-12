लाइव: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती ने दिया हेल्थ अपेडट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAsha Bhosle Health Live: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती ने दिया हेल्थ अपेडट

Asha Bhosle Health Live: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती ने दिया हेल्थ अपेडट

Asha Bhosle Health Live: आशा भोसले की तबीयत खराब हो गई थी. उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. आशा भोसले की हेल्थ से जुड़े अपडेट्स पढ़ें यहां.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Apr 2026 08:35 AM (IST)

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Key Events
Asha Bhosle Health Live Updates Legendary Singer Infection Cardiac Issue Hospitalised Breach Candy Hospital Mumbai Asha Bhosle Health Live: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती ने दिया हेल्थ अपेडट
आशा भोसले की तबीयत कैसी है?
Source : instagram

Background

बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले की शनिवार रात को तबयीत खराब हो गई. इसके बाद सिंगर को ब्रीक कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. अस्पताल से जो पहला स्टेटमेंट सामने आया उसमें हार्ट अटैक की जानकारी सामने आई थी. ब्रीच कैंडी के डॉक्टर Pratit Samdani ने आशा भोसले की तबयीत को लेकर रिएक्ट किया था. 

आशा भोसले का चल रहा इलाज

उन्होंने कहा था, 'आशा भोसले को 11 अप्रैल को हार्ट अटैक आया. इसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया. वो ICU में हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है.' उनकी पोती जनाई भोसले ने भी आशा भोसले की हेल्थ को लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने बताया कि उनकी दादी का इलाज चल रहाहै. उन्हें चेस्ट में इंपेक्शन था.

बता दें कि आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था. आशा इंडस्ट्री की दिग्गज सिंगर हैं. वो दिवंगत दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं. आशा भोसले ने इंडस्ट्री में अपनी सुरीली आवाज से पहचान बनाई. उनके गाने बहुत पसंद किए जाते हैं. उन्हें अपनी सिंगिंग के लिए कई अवॉर्ड भी मिले हैं.

आशा भोसले को मिला ये सम्मान

आशा भोसले को 2 नेशनल अवॉर्ड, 4 BFJA अवॉर्ड, 8 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड, 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड और लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला है. उन्हें 2 ग्रैमी नॉमिनेशन भी मिले. उन्हें दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से भी नवाजा गया. इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया.

आशा भोसले के पॉपुलर गानों की बात करें तो इस लिस्ट में ये पर्दा हटा दो, आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने, दो मस्ताने दो दीवाने, देखी हजारों महफिलें, दो बातों की मुझको भी सदाबाहर गाने गाए. 

आशा भोसले ने की 2 शादियां

पर्सनल लाइफ में आशा भोसले की पहली शादी गणपतराव भोसले से हुई. ये शादी ज्यादा चली नहीं. शादी 1949 से 1960 तक चली. इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी आर डी बर्मन के साथ की. आशा भोसले के 3 बच्चे हैं.

08:35 AM (IST)  •  12 Apr 2026

Singer Asha Bhosle Health Live Updates: ऐसी रही आशा भोसले की शादीशुदा जिंदगी

आशा ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर गणपत राव भोसले से शादी की थी. लेकिन इस शादी में उन्होंने काफी दिक्कतें झेली. उन्होंने शारीरिक और मानसिक हिंसा भी झेली. यहां पढ़ें पूरी खबर...

07:58 AM (IST)  •  12 Apr 2026

Singer Asha Bhosle Health Live Updates: फैंस-सेलेब्स कर रहे जल्द रिकवरी की प्रार्थना

आशा भोसले का ट्रीटमेंट चल रहा है. फैंस उनकी जल्द रिकवरी की प्रार्थना कर रहे हैं. एक्टर संजय कपूर ने भी आशा की रिकवरी के लिए प्रार्थना की.

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