Asha Bhosle Family Tree: लता मंगेशकर से आर डी बर्मन तक, सुरों से सजा आशा भोसले का परिवार

बॉलीवुड संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं. 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है. अपने अनोखे अंदाज और आवाज से उन्होंने दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया. चेस्ट इंफेक्शन और मल्टी-ऑर्गन फेल्योर की वजह से 12 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली. इसी बीच आइए आशा भोसले के परिवार के बारे में जानते हैं.

दिग्गज परिवार में हुआ था जन्म

आशा भोसले का जन्म दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था. उनके पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी बच्चों पर आ गई और कम उम्र में ही उन्हें काम शुरू करना पड़ा. उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले से ही संगीत की दुनिया में बड़ा नाम थीं और उनकी बहनें उषा मंगेशकर और मीना खादीकार और भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीत से जुड़े रहे. इतने बड़े और नामी परिवार में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन आशा भोसले ने अपने अलग अंदाज और मेहनत से खुद को साबित किया.

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16 साल की उम्र में की थी शादी

उनकी निजी जिंदगी में भी कई उतार-चढ़ाव आए. 16 साल की उम्र में परिवार के अनुमति के बिना उन्होंने गणपत राव भोसले से शादी की, जहां उन्हें मानसिक और शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ी. तीसरी प्रेगनेंसी के समय उन्हें ससुराल से निकाल दिया गया और दोनों 1960 में अलग हो गए.



कुछ समय बाद उन्होंने मशहूर संगीतकार आर डी बर्मन से शादी की, जिनके साथ उनकी जोड़ी ने कई हिट गाने दिए. गणपत राव से उनके तीन बच्चे हेमंत, आनंद और वर्षा है, जिनकी परवरिश उन्होंने अकेले ही की.

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दो बच्चों को खो चुकी थी आशा भोसले

इतना कुछ सहने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई. 2015 में उन्होंने अपने बेटे हेमंत को खो दिया, जिन्हें कैंसर हुआ था. साथ ही 2012 में उनकी बेटी वर्षा का भी देहांत हो गया. इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार काम करती रहीं. आज उनकी पोती जनाई भोसले भी इस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और संगीत में सक्रिय है.