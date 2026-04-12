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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAsha Bhosle Last Post: आशा भोसले की अर्जुन तेंदुलकर की शादी में दिखी थी आखिरी झलक, मोक्ष से जुड़ा है लास्ट पोस्ट

Asha Bhosle Last Post: आशा भोसले की अर्जुन तेंदुलकर की शादी में दिखी थी आखिरी झलक, मोक्ष से जुड़ा है लास्ट पोस्ट

Asha Bhosle Last Instagram Post: सिंगर आशा भोसले के जाने से संगीत जगत में शोक की लहर है. चेस्ट इंफेक्शन और मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के चलते उनका निधन हुआ. इसी बीच उनका आखिरी पोस्ट फैंस को भावुक कर रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Apr 2026 03:30 PM (IST)
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बॉलीवुड संगीत जगत में मातम पसरा हुआ है. आज 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में मशहूर गायिका आशा भोसले का चेस्ट इन्फेक्शन और मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण निधन हो गया है. 11 अप्रैल को उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसकी जानकारी उनकी पोती जनाई ने इंस्टाग्राम पर दी थी. इसी बीच आइए आशा भोसले के आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक नजर डालते हैं.

मोक्ष से जुड़ी है आशा भोसले का अंतिम पोस्ट 

आशा भोसले ने 18 मार्च को अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी और लिखा था, 'द सैडोवी लाइट गाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. जब मैं वाराणसी गई और पवित्र नदी गंगा के किनारे सफर किया, तो वहां जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया, उससे मुझे जीवन का असली अर्थ समझ में आया कि मैं कौन हूं और मुझे धरती पर क्या करना चाहिए. इस गाने में नदी पार करने की यात्रा मेरे पूरे जीवन की तरह है जैसे मेरा जन्म, मेरे रिश्ते, संगीत के लिए मेरी लगन, मेरी उपलब्धियां और एक बेटी, मां, बहन, पत्नी और एक भारतीय हिंदू के रूप में मेरी जिम्मेदारियां.' 

 
 
 
 
 
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उन्होंने आगे लिखा, 'नाविक मेरे लिए संगीत है, जो मुझे जीवन की इस नदी को पार करने में रास्ता दिखाता है. जब मैं उस पार पहुंचूंगी, तो मेरी यह यात्रा पूरी हो जाएगी. उस समय मुझे मोक्ष मिलेगा, जहां मैं अपने आसपास फैली हजारों ध्वनियों में एक बन जाऊंगी. अगर उन ध्वनियों को साथ जोड़ दिया जाए, तो एक सुंदर संगीत बनता है. प्रकृति के साथ एक हो जाने की यही आजादी मेरे उस पार इंतजार कर रही है.' 

आखिरी बार अर्जुन तेंदुलकर के शादी में दिखी 

इसके अलावा आशा भोसले को आखिरी बार सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी में देखा गया था, जहां बॉलीवुड और खेल जगत के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे. 5 मार्च 2026 को आशा भोसले, अर्जुन तेंदुलकर और उनकी पत्नी सानिया चंडोक को आशीर्वाद देने मुंबई के 'द सेंट रेजिस होटल' में आई थी. सफेद साड़ी में उनके खूबसूरत लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया था. इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने हंसते हुए फोटो खिंचवाई थी.

 
 
 
 
 
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कल शाम होगा अंतिम संस्कार 

बता दें कि आशा भोसले के निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्षति हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड तक के कई कलाकारों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके परिवार के प्रति सांत्वना जताई है. इसके अलावा आशा भोसले के बेटे आनंद ने मीडिया को जानकारी दी है कि कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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Published at : 12 Apr 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
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