बचपन से ही रजत बेदी के दीवाने थे शाहरुख खान के लाडले आर्यन, फराह खान ने किया खुलासा

Farah Khan On Aryan Khan: आर्यन खान ने हाल ही में बॉलीवुड में कदम रखा है. उन्होंने डायरेक्शन में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से डेब्यू किया है. आर्यन खान की सीरीज में रजत बेदी भी नजर आए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 01 Nov 2025 12:00 AM (IST)
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से डायरेक्शन में बदल रख चुके हैं. आर्यन के इस शो से रजत बेदी ने कमबैक किया है. आर्यन की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को बहुत पसंद किया जा रहा है. हाल ही में फराह खान रजत बेदी के घर गई थीं. जहां पर उन्होंने अपने कुक दिलीप के साथ व्लॉग बनाया था. रजत के घर पर फराह खान ने रिवील किया कि आर्यन ने उन्हें क्यों सीरीज में कास्ट किया था.

फराह के साथ एक बातचीत के दौरान रजत ने बताया कि कैसे द बैड्स ऑफ बॉलीवुड उनके लिए भगवान ने भेजा था. उन्होंने याद किया कि उन्हें प्रोडक्शन हाउस से एक फोन आया था जिसमें बताया गया था कि आर्यन उनसे मिलना चाहते हैं. रजत ने बताया कि फोन सुनकर वो दंग रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और आर्यन से मिलने मुंबई पहुंच गए. रजत ने बताया कि आर्यन ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया. इतना कि कोई भी तुरंत उनसे प्यार करने लगे.

फराह ने आर्यन को लेकर कही ये बात

फराह ने फिर कहा- वो बहुत ही वेल मेनर्ड बच्चा है. मैंने आर्यन से पूछा था- तेरे माइंड में कैसे आया कि तू रजत को ले. आर्यन ने कहा- 'मैं बचपन से ही रजत बेदी का दीवाना रहा हूं. मैं उनकी फिल्में और 'जानी दुश्मन' में उनका किरदार देखता था. सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी?' फराह ने आगे कहा- 'उसे सब पता है. वो बहुत टैलेंटेड है और टैलेंटेड तो भूल ही जाइए, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा लड़का फिल्मी निकला.'

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो इसमें रजत बेदी के साथ राघव जुयाल, बॉबी देओल और लक्ष्य लालवानी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस सीरीज में बॉलीवुड की सच्चाई और स्ट्रगल दिखाया गया है.

Published at : 01 Nov 2025 12:00 PM (IST)
Farah Khan Aryan Khan Rajat Bedi
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
