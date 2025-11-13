हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने बर्थडे पर खास अंदाज में किया विश, लुटाया प्यार

आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने बर्थडे पर खास अंदाज में किया विश, लुटाया प्यार

Aryan Khan Rumoured Girlfriend: शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान 28 साल के हो गए हैं. उनके बर्थडे पर सेलेब्स ने विश किया है मगर एक खास इंसान का पोस्ट खूब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 13 Nov 2025 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के डायरेक्टर और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 12 नवंबर को 28 साल के हो गए हैं. उनके बर्थडे पर सोशल मीडिया पर विशेज की बाढ़ आ गई थी. सेलेब्स से लेकर फैंस तक हर कोई उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा था. कई सेलेब्स ने उनके बर्थडे पर खास पोस्ट शेयर किया मगर एक पोस्ट सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है. ये पोस्ट किसी और का नहीं बल्कि आर्यन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी का है. लारिसा ने आर्यन के बर्थडे पर एक क्यूट पोस्ट शेयर किया है.

लारिसा आर्यन को सपोर्ट करती नजर आती हैं. उन्होंने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का भी खूब प्रमोशन किया था. शो की स्क्रीनिंग पर भी लारिसा पहुंची थीं. उनकी फोटोज खूब वायरल हुई थीं.

लारिसा ने शेयर किया पोस्ट

लारिसा और आर्यन ने अपने रिलेशनशिप पर चुप्पी साधी हुई है. दोनों कभी भी डेटिंग की खबरों पर रिएक्ट नहीं करते हैं. लारिसा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आर्यन के लिए पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने आर्यन की फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'हैप्पी बर्थडे वन एंड ओनली. आप यूनिवर्स +1 के हकदार हैं. आप जो चाहें वो सब हासिल करें. मुझे आप पर बहुत गर्व है, और मैं हमेशा आपकी सफलता और खुशी के लिए चीयर करती रहूंगी. आप सबसे अच्छे हैं! आप नंबर 1 हैं.' लारिसा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आर्यन खान ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसे शेयर किया है.


आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने बर्थडे पर खास अंदाज में किया विश, लुटाया प्यार

लारिसा हमेशा से आर्यन का सपोर्ट करती नजर आईं हैं. जब उनकी सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का पोस्टर सामने आया था तो उसे लारिसा ने शेयर किया था. सीरीज की अनाउंसमेंट पर भी लारिसा ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की थी.

बता दें आर्यन के बर्थडे पर उनकी बहन सुहाना खान ने भी पोस्ट शेयर किया था. वहीं अनन्या पांडे ने एक ग्रुप फोटो शेयर की थी.

Published at : 13 Nov 2025 08:50 AM (IST)
Embed widget