बिग बॉस 19 के घर में बुधवार को एक टास्क हुआ था. जिसमें बाहर से ऑडियंस आई थी. इस टास्क में कंटेस्टेंट को परफॉर्म करना था. जिसके बाद ऑडियंस को वोट देने थे. सबसे कम वोट इस टास्क में मृदुल तिवारी को मिले थे. कम वोट मिलने की वजह से बिग बॉस ने मृदुल को शो से बाहर कर दिया है. मृदुल के मिड वीक एविक्शन से हर कोई शॉक्ड हो गया है. जब मृदुल घर से बाहर गए तो सभी की आंखों में आंसू थे. मृदुल के जाने के बाद गौरव खन्ना और प्रणित मोरे ने मेकर्स के फैसले पर सवाल उठाए.

मृदुल के घर से जाने के बाद गौरव सबसे ज्यादा इमोशनल हो गए थे. उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसे टास्क से ही मृदुल बाहर हो जाएंगे. मृदुल के जाने के बाद गौरव और प्रणित दोनों ही गुस्से में नजर आए और कहा हमारा पूरा ग्रुप ऐसे ही गया है.

गौरव-प्रणित ने उठाए सवाल

मृदुल के जाने के बाद गौरव और प्रणित गार्डन एरिया में टहलते हुए मृदुल के बारे में बात कर रहे थे. इस दौरान प्रणित ने कहा- 'हम कल परसो ही ये बात कर रहे थे. सबका एविक्शन टनल से होता है और 10-15 मिनट का समय मिल जाता है. मगर इससे कहा कि यहीं से चले जाओ.' इसके बाद गौरव ने कहा- 'मैं कह रहा हूं ये हमारे ग्रुप के साथ ही हुआ है. आवेज को यहां से लेकर गए, अभिषेक को तूने निकाला और मृदुल को यहां से जाने के लिए कहा.' प्रणित बोले- 'इस ग्रुप को इन्होंने खुद तोड़ा है.'

हमे श्राप मिला है

गौरव ने आगे कहा- 'उनके ग्रुप के टाइम पर सेव कर सकते हो, ये कर सकते हो, पावर मिल जाती है.' प्रणित कहते हैं- 'हां, सही कह रहे हो. उनके ग्रुप को पावर और हमारे ग्रुप को श्राप मिला है.'

