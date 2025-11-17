'मस्ती 4' में 4 हीरो के साथ दिखेंगी 5 हसीनाएं, खूबसूरत हैं इतनी कि फोटो देखते ही फैन हो जाएंगे

'बिग बॉस 19' का हिस्सा बनने के बाद नतालिया जानोसजेक भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. बिग बॉस हाउस से निकलने के बाद उनके हाथ 'मस्ती 4' का बड़ा प्रोजेक्ट लग चुका है. इस फिल्म में हसीना कैमियो रोल में दिखेंगी. बता दें, 21 नवंबर को सिनेमाघरों में एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' रिलीज होने वाली है.