हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मस्ती 4' में 4 हीरो के साथ दिखेंगी 5 हसीनाएं, खूबसूरत हैं इतनी कि फोटो देखते ही फैन हो जाएंगे

'मस्ती 4' में 4 हीरो के साथ दिखेंगी 5 हसीनाएं, खूबसूरत हैं इतनी कि फोटो देखते ही फैन हो जाएंगे

Mastiii 4 Actresses: थिएटर्स में जल्द ही मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मस्ती 4' रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में कई एक्ट्रेसेस अपने ग्लैमरस लुक्स से ऑडियंस को दीवाना बनाएंगी. आप भी देखिए तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 06:18 PM (IST)
Mastiii 4 Actresses: थिएटर्स में जल्द ही मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मस्ती 4' रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में कई एक्ट्रेसेस अपने ग्लैमरस लुक्स से ऑडियंस को दीवाना बनाएंगी. आप भी देखिए तस्वीरें.

'मस्ती 4' में श्रेया शर्मा और रूही सिंह समेत कई एक्ट्रेसेस नजर आएंगी. फिल्म के ट्रेलर में ऑडियंस ने इनके किरदारों को काफी पसंद किया और अब ये हसीनाएं जल्द ही बड़े पर्दे पर आपको इंप्रेस करने वाली हैं. यहां देखिए 'मस्ती 4' की सभी एक्ट्रेसेस की खूबसूरती की एक झलक.

1/8
'मस्ती 4' में रूही सिंह आफताब शिवदसानी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. पूर्व मिस इंडिया रूही सिंह अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. कई बार उन्होंने अपने सिजलिंग अवतार से फैंस के होश उड़ाए हैं.
'मस्ती 4' में रूही सिंह आफताब शिवदसानी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. पूर्व मिस इंडिया रूही सिंह अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. कई बार उन्होंने अपने सिजलिंग अवतार से फैंस के होश उड़ाए हैं.
2/8
अब अदाकारा 'मस्ती 4' में एक्टिंग और हुस्न का जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. बता दें, फिल्मों में काम करने के पहले हसीना मॉडलिंग में भी किस्मत आजमा चुकी हैं. अब अपनी अपकमिंग फिल्म के जरिए एक्ट्रेस दर्शकों को अपना मुरीद बनाने वाली हैं.
अब अदाकारा 'मस्ती 4' में एक्टिंग और हुस्न का जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. बता दें, फिल्मों में काम करने के पहले हसीना मॉडलिंग में भी किस्मत आजमा चुकी हैं. अब अपनी अपकमिंग फिल्म के जरिए एक्ट्रेस दर्शकों को अपना मुरीद बनाने वाली हैं.
3/8
लिस्ट के अगले नंबर पर श्रेया शर्मा का नाम शुमार है. फिल्म के टीजर रिलीज के बाद हसीना को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. हसीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपने अलग-अलग लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं.स्टाइल और फैशन के मामले में उनका कोई टक्कर नहीं है.
लिस्ट के अगले नंबर पर श्रेया शर्मा का नाम शुमार है. फिल्म के टीजर रिलीज के बाद हसीना को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. हसीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपने अलग-अलग लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं.स्टाइल और फैशन के मामले में उनका कोई टक्कर नहीं है.
4/8
मॉडर्न हो या इंडियन हर आउटफिट में श्रेया शर्मा का लुक देखने लायक होता है. अपने कमाल के फैशन सेंस और परफेक्ट टोंड फिगर के साथ ऑडियंस को अपना दीवाना बना ही लेती हैं. हसीना 'मस्ती 4' से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखेंगी और विवेक ओबेरॉय के ऑपोजिट नजर आएंगी.
मॉडर्न हो या इंडियन हर आउटफिट में श्रेया शर्मा का लुक देखने लायक होता है. अपने कमाल के फैशन सेंस और परफेक्ट टोंड फिगर के साथ ऑडियंस को अपना दीवाना बना ही लेती हैं. हसीना 'मस्ती 4' से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखेंगी और विवेक ओबेरॉय के ऑपोजिट नजर आएंगी.
5/8
एलनाज नौरोजी ने अपने ग्लैमरस लुक्स से दर्शकों को बीच खूब पॉपुलैरिटी गेन की है. इंस्टाग्राम पर हसीना अपने एक से बढ़कर एक लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं. एक्ट्रेस ने नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज 'सैक्रेड गेम्स' से अपनी खास पहचान बनाई है.
एलनाज नौरोजी ने अपने ग्लैमरस लुक्स से दर्शकों को बीच खूब पॉपुलैरिटी गेन की है. इंस्टाग्राम पर हसीना अपने एक से बढ़कर एक लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं. एक्ट्रेस ने नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज 'सैक्रेड गेम्स' से अपनी खास पहचान बनाई है.
6/8
'मस्ती 4' के ट्रेलर रिलीज के बाद एलनाज नौरोजी ने अपने सिजलिंग अंदाज से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. बता दें, इस फिल्म में एक्ट्रेस रितेश देशमुख के ऑपोजिट नजर आएंगी. फैंस भी इस फ्रेश केमिस्ट्री को देखने के लिए काफी बेताब हैं.
'मस्ती 4' के ट्रेलर रिलीज के बाद एलनाज नौरोजी ने अपने सिजलिंग अंदाज से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. बता दें, इस फिल्म में एक्ट्रेस रितेश देशमुख के ऑपोजिट नजर आएंगी. फैंस भी इस फ्रेश केमिस्ट्री को देखने के लिए काफी बेताब हैं.
7/8
इसके अलावा 'मस्ती 4' में नरगिस फाखरी भी अहम किरदार में नजर आएंगी. उन्हें अरशद वारसी के ऑपोजिट देखा जाएगा. सोशल मीडिया पर 'रॉकस्टार' फेम नरगिस फाखरी के भी स्टाइलिश लुक्स के खूब चर्चे होते हैं. आखिरी बार उन्हें अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था.
इसके अलावा 'मस्ती 4' में नरगिस फाखरी भी अहम किरदार में नजर आएंगी. उन्हें अरशद वारसी के ऑपोजिट देखा जाएगा. सोशल मीडिया पर 'रॉकस्टार' फेम नरगिस फाखरी के भी स्टाइलिश लुक्स के खूब चर्चे होते हैं. आखिरी बार उन्हें अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था.
8/8
'बिग बॉस 19' का हिस्सा बनने के बाद नतालिया जानोसजेक भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. बिग बॉस हाउस से निकलने के बाद उनके हाथ 'मस्ती 4' का बड़ा प्रोजेक्ट लग चुका है. इस फिल्म में हसीना कैमियो रोल में दिखेंगी. बता दें, 21 नवंबर को सिनेमाघरों में एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' रिलीज होने वाली है.
'बिग बॉस 19' का हिस्सा बनने के बाद नतालिया जानोसजेक भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. बिग बॉस हाउस से निकलने के बाद उनके हाथ 'मस्ती 4' का बड़ा प्रोजेक्ट लग चुका है. इस फिल्म में हसीना कैमियो रोल में दिखेंगी. बता दें, 21 नवंबर को सिनेमाघरों में एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' रिलीज होने वाली है.
Published at : 17 Nov 2025 06:18 PM (IST)
Nargis Fakhri Shreya Sharma Masti 4 Elnaaz

ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
