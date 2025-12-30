अरशद वारसी हमेशा से अपनी एक्टिंग से लोगों का इंप्रेस करते नजर आए हैं. वो जिस भी फिल्म या सीरीज में नजर आ रहे हैं उसमें छा जा रहे हैं. अरशद को असली पहचान मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्केट का किरदार निभाकर मिली थी. इस फिल्म में उन्हें खूब पसंद किया गया था. अरशद की फिल्म मुन्ना भाई चले अमेरिका भी आने वाली थी. फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया था. मगर फिर बाद में ये ठंडे बस्ते में चली गई.अरशद ने फिल्म बंद होने के पीछे की वजह बताई है. साथ ही बताया कि इसके लिए उन्होंने कई फिल्में भी छोड़ दी थीं.

अरशद वारसी ने द लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में बताया कि आखिरकार फिल्म को क्यों बंद करने का फैसला मेकर्स ने लिया.अरशद ने कहा- जितना मुझे पता है शाहरुख खान की माई नेम इज खान की कहानी काफी हद तक मुन्ना भाई चले अमेरिका से मिलती-जुलती थी. मुन्ना भाई चले अमेरिका में मुन्ना भाई और मैं दोनों यूएस के प्रेसिडेंट से मिलते हैं.

राजकुमार हिरानी काम को लेकर हैं पर्टिकुलर

अरशद ने आगे कहा- 'डायरेक्टर राजकुमार हिरानी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं ऑरिजनेलिटी के बारे में. उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब उनका काम बाकी फिल्मों से मेल खाता है. इतना ही नहीं ओह माई गॉड के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने कई बार पीके का सेंकड हाफ लिखा था.'

मुन्ना भाई एमबीबीएस को मना करने वाले थे

अरशद वारसी ने बताया कि वो मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए मना करने वाले थे क्योंकि उस समय उन्हें लग रहा था कि वो छोटे रोल करके फंस हए हैं और डर था कि सर्केट भी ऐसा ही किरदार होने वाला है. उन्होंने कहा- 'मैं और छोटे रोल नहीं करना चाहता था. तो मैं उन्हें कहने जा रहा था कि सर प्लीज कोई अच्छा रोल हो तो मुझे कॉल कीजिएगा. अगर मैं ऐसे ही छोटे रोल करता रहा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा.'

