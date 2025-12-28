एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म धुरंधर की वजह से चर्चा में है. इस फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत का रोल प्ले किया. इस कैरेक्टर की वजह से अक्षय खन्ना हर जगह चर्चा में बने हैं. सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज वायरल हैं. इसी बीच वो फिल्म दृश्यम 3 को लेकर विवादों आ गए. उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी. वहीं फिल्म के मेकर ने उन पर आरोप लगाए.

अक्षय को लेकर अरशद ने किया रिएक्ट

अरशद वारसी और अक्षय खन्ना ने साथ में दो फिल्में हलचल और Short Kut की. लल्लनटॉप से बातचीत में अरशद ने अक्षय की तारीफ की है. उन्होंने कहा, 'अक्षय खन्ना सीरियस इंसान हैं. वो बहुत शानदार एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन वो अपनी खुद की दुनिया में रहना पसंद करते हैं. उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. उनका कोई पीआर नहीं है. वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे हैं.'

बता दें कि 2025 अक्षय खन्ना के लिए शानदार साबित हुआ है. सबसे पहले वो फिल्म छावा में नजर आए थे. इस फिल्म में अक्षय ने जबरदस्त एक्टिंग से फैंस को एंटरटेन किया. वहीं अब वो धुरंधर में नजर आ रहे हैं.

क्या है फिल्म दृश्यम 3 को लेकर विवाद?

बता दें कि धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी. वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने अक्षय पर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'मैंने अक्षय के बिहेवियर की वजह से लॉस झेले हैं. मैं लीगल एक्शन लेने वाला हूं. मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है. उनका रिप्लाई आना बाकी है. फेम उनके सिर चढ़ गया है.'

उन्होंने कहा, 'हमने अक्षय खन्ना के साथ एग्रीमेंट किया था. फीस भी कई बार बातचीत के बाद तय हुई थी. उन्होंने विग पहनने की भी जिद की. लेकिन (निर्देशक) अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि ये प्रैक्टिकल नहीं होगा. कंटीन्यूटी में समस्या आएगी, क्योंकि दृश्यम 3 एक सीक्वल है. फिर उन्होंने ये मांग छोड़ भी दी थी. फिर बाद में उन्होंने दोबारा जिद की. अभिषेक मान भी गए थे. लेकिन फिर उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी.'