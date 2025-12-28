कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज हुई है. फिल्म को खास अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं. वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. आइए जानते हैं तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है और तीसरे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने तीसरे दिन 5.25 करोड़ की कमाई की है. फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने तीसरे दिन 5.25 करोड़ का बिजनेस किया है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 18. 25 करोड़ का होगा.

बता दें कि फिल्म ने 7.75 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म की कमाई 32 परसेंट कम हुई. फिल्म ने 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म अभी तक कार्तिक आर्यन की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग में भी शामिल नहीं हुई है. हालांकि, अनन्या पांडे की टॉप 6 हाईएस्ट ग्रॉसिंग में फिल्म ने एंट्री मार ली है.

फिल्म अनन्या की लाइगर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, पति पत्नी पंगा, केसरी चैप्टर 2 और ड्रीम गर्ल 2 से पीछे चल रही है. इस फिल्म को समीर विद्वांस ने डायरेक्ट किया है. करण श्रीकांत शर्मा ने फिल्म को लिखा है. करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में कई पुराने गानों को री-क्रिएट किया गया है, जो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. फिल्म में सात समंदर पार गाने का रीमेक है, इस गाने की वजह से कार्तिक काफी ट्रोल हो रहे हैं. कार्तिक और अनन्या की जोड़ी फैंस को स्क्रीन पर ठीक लग रही है.

इससे पहले कार्तिक और अनन्या को फिल्म पति पत्नी और वो में साथ देखा गया था.