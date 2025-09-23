ब्रेकअप के बाद अर्जुन कपूर-मलाइका अरोड़ा का हुआ आमना-सामना, इस तरह किया हग, वीडियो वायरल

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हुआ करते थे. दोनों एक-दूसरे से कभी प्यार करते थे और अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं. कई सालों तक डेट करने के बाद अर्जुन और मलाइका के रास्ते अलग हो गए थे. अब ब्रेकअप के लंबे समय के बाद दोनों मिले और इस तरह से गले लगाया कि उन्हें देखकर कोई कहेगा नहीं की इनका ब्रेकअप हो चुका है.

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा फिल्म होमबाउंड की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे. इस स्क्रीनिंग में कई बड़े सितारे पहुंचे थे. जहां पर अर्जुन और मलाइका का आमना-सामना हुआ. होमबाउंड में जाह्रवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा लीड रोल में नजर आए हैं. फिल्म की स्क्रीनिंग का ही अर्जुन और मलाइका का वीडियो वायरल हो रहा है.

अर्जुन ने मलाइका को लगाया गले

वायरल हो रहे वीडियो में अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा जब आमने-सामने आते हैं तो बहुत ही प्यार से हग करते हैं जैसे कि दोनों के बीच कभी ब्रेकअप ही न हुआ हो. दोनों को इस तरह देखने के बाद फैंस के बीच फिर चर्चा में बन गए हैं. फैंस इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- मुझे लगता है ये दोनों एक-दूसरे को मिस करते हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- यार ये दोनों साथ ही अच्छे लगते हैं. एक ने लिखा- जब आप एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो समझ होती है, प्यार में नफरत नहीं होती.

बता दें मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर साल 2024 में अलग हो गए थे. दोनों ने कई साल डेट किया था. मगर मुश्किल समय में भी अर्जुन मलाइका के साथ खड़े रहे. जब मलाइका के पिता का निधन हुआ था तब अर्जुन उनके साथ ही नजर आए थे. उस समय तक ये कपल अलग हो चुका था.

