अर्जुन कपूर एक बार फिर से खबरों में आ गए हैं. एक्टर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट के बाद से उनके फैंस परेशान हो गए हैं. अर्जुन ने एंडिंग्स को लेकर इस पोस्ट में बात की.

अर्जुन कपूर का पोस्ट वायरल

अर्जुन ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'अंत को स्वीकार करो. फिर चाहे जैसा आप चाहते थे वो वैसा एंड न हुआ हो.'





यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

अर्जुन की इस पोस्ट के बाद फैंस थोड़ा परेशान हो गए हैं. एक ने कमेंट में लिखा- मैं उम्मीद करता हूं कि अर्जुन इस टॉक्सिक शोबिज को छोड़ दे. क्योंकि यहां उनके लिए सिर्फ नफरत भरी है. अर्जुन को अब ऐसी किसी चीज पर फोकस करना चाहिए जो लाइमलाइट से दूर हो और उनकी खुद की हो. वहीं दूसरे फैन ने लिखा- किसी को ट्रोल करने की एक लिमिट होती है. अगर आपको उनकी एक्टिंग नहीं पसंद तो उनकी फिल्में मत देखो.

एक यूजर ने लिखा- अर्जुन को अपना कमेंट बॉक्स डिसेबल कर देना चाहिए. या फिर उन्हें इंस्टा डिलीट र देना चाहिए. हर दिन की बुलिंग झेलने से ये बेहतर होगा.









बता दें कि अर्जुन कपूर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाता था. लेकिन अर्जुन ने अपनी मां की बर्थ एनिवर्सरी पर एक इमोशनल पोस्ट की थी. उन्होंने लिखा था, 'आपके जन्मदिन पर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है. जिंदगी बहुत बेरहम हो गई है, पर मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं.' इस पोस्ट के बाद से यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना कम कर दिया है. यूजर्स उनके सपोर्ट में भी आए.

वर्क फ्रंट पर अर्जुन को पिछली बार फिल्म मेरे हसबैंड की बीवी में देखा गया था. फिल्म को मुदस्सर अजीज ने बनाया था. फिल्म में भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह भी थे. फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी. और इस फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं थी. फिल्म ने सिर्फ 12.85 करोड़ कमाए थे. इसके बाद से अर्जुन ने अपनी कोई फिल्म अनाउंस नहीं की.