अरबाज खान की वाइफ शूरा खान हॉस्पिटल में एडमिट, कभी भी हो सकती है डिलीवरी

बॉलीवुड के खान परिवार में जल्द ही खुशियां दस्तक देने वाली हैं. दरअसल सलमान खान के भाई और एकटर अरबाज खान की वाइफ शूरा प्रेग्नेंट हैं. जो आज यानि 4 अक्टूबर को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं. शूरा को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां से एक वीडियो भी सामने आया है.

अस्पताल में भर्ती हुईं अरबाज की वाइफ शूरा

अरबाज खान ने साल 2023 में शूरा खान से शादी की थी. दोनों की शादी को दो साल होने वाला है. अब ये कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रहा है. हाल ही में सामने आई खबर के अनुसार शूरा की डिलीवरी के लिए अस्पताल में एडमिट हो चुकी हैं और अब कभी भी वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं. नन्हे मेहमान के लिए अरबाज के साथ उनकी पूरी फैमिली काफी एक्साइटिड है.

बेबी शावर में येलो ड्रेस में नजर आई थीं शूरा

हाल ही में शूरा खान की गोदभराई सेरेमनी भी रखी गई थी. जिसमें पूरा खान परिवार शामिल हुआ था. इसके अलावा कई बॉलीवुड और टीवी स्टार्स ने भी इस फंक्शन में हिस्सा लिया था. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हो रही हैं. बेबी शावर में शूरा खान येलो कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनकर पहुंची थी. जिसमें वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई भी दिखाई दी थी.

कौन हैं शूरा खान?

बता दें कि शूरा खान बॉलीवुड की फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं. वो एक्ट्रेस रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी के साथ काम करती है. अरबाज से उनकी पहली मुलाकात ‘पटना शुक्ला’ के सेट पर हुई थी. जहां पहले उनकी दोस्ती हुई और फिर प्यार परवान चढ़ा. अब कपल अपने पहले बच्चे का वेलकम करने जा रहा है.

