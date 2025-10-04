हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरबाज खान की वाइफ शूरा खान हॉस्पिटल में एडमिट, कभी भी हो सकती है डिलीवरी

अरबाज खान की वाइफ शूरा खान हॉस्पिटल में एडमिट, कभी भी हो सकती है डिलीवरी

Sshura Khan Admitted To Hospital: बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान जल्द ही पापा बनने वाले हैं. एक्टर की वाइफ शूरा खान की डिलीवरी अब जल्दी ही होने वाली है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 04 Oct 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के खान परिवार में जल्द ही खुशियां दस्तक देने वाली हैं. दरअसल सलमान खान के भाई और एकटर अरबाज खान की वाइफ शूरा प्रेग्नेंट हैं. जो आज यानि 4 अक्टूबर को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं. शूरा को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां से एक वीडियो भी सामने आया है.

अस्पताल में भर्ती हुईं अरबाज की वाइफ शूरा

अरबाज खान ने साल 2023 में शूरा खान से शादी की थी. दोनों की शादी को दो साल होने वाला है. अब ये कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रहा है. हाल ही में सामने आई खबर के अनुसार शूरा की डिलीवरी के लिए अस्पताल में एडमिट हो चुकी हैं और अब कभी भी वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं. नन्हे मेहमान के लिए अरबाज के साथ उनकी पूरी फैमिली काफी एक्साइटिड है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

बेबी शावर में येलो ड्रेस में नजर आई थीं शूरा

हाल ही में शूरा खान की गोदभराई सेरेमनी भी रखी गई थी. जिसमें पूरा खान परिवार शामिल हुआ था. इसके अलावा कई बॉलीवुड और टीवी स्टार्स ने भी इस फंक्शन में हिस्सा लिया था. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हो रही हैं. बेबी शावर में शूरा खान येलो कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनकर पहुंची थी. जिसमें वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई भी दिखाई दी थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannat Zubair Rahmani (@jannatzubair29)

कौन हैं शूरा खान? 

बता दें कि शूरा खान बॉलीवुड की फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं. वो एक्ट्रेस रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी के साथ काम करती है. अरबाज से उनकी पहली मुलाकात ‘पटना शुक्ला’ के सेट पर हुई थी. जहां पहले उनकी दोस्ती हुई और फिर प्यार परवान चढ़ा. अब कपल अपने पहले बच्चे का वेलकम करने जा रहा है.

ये भी पढ़ें - 

पहली बार कहां हुई थी रश्मिका-विजय की मुलाकात? कैसे शुरू हुई लव स्टोरी! जानें- इनके रिश्ते की पूरी टाइमलाइन

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 04 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Bollywood Salman Khan Arbaaz Khan Sshura Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
बॉलीवुड
सलमान खान की Ex भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
सलमान खान की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
Advertisement

वीडियोज

Bobby Deol Interview बॉलीवुड की सफलता के बुरे पहलू, आर्यन खान का निर्देशन, स्माइल फाउंडेशन और भी बहुत कुछ
वरुण धवन कहते हैं,
जान्हवी कपूर कहती हैं, ''सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक पूर्ण पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है।''
Toxic Cough Syrup: MP में Coldrif बैन, 11 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन?
Rule of Law: CJI BR Gavai का बड़ा बयान, 'बुलडोजर से नहीं, कानून से चलता है देश'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
बॉलीवुड
सलमान खान की Ex भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
सलमान खान की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
विश्व
आसिम मुनीर की एक और चाल, गाजा प्लान पर पलटने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया बड़ा ऑफर; क्या मानेंगे ट्रंप?
मुनीर की एक और चाल, गाजा प्लान पर पलटने के बाद PAK ने US को दिया बड़ा ऑफर; क्या मानेंगे ट्रंप?
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
शिक्षा
स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक, NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया
स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक, NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया
यूटिलिटी
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget