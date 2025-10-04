हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमापहली बार कहां हुई थी रश्मिका-विजय की मुलाकात? कैसे शुरू हुई लव स्टोरी! जानें- इनके रिश्ते की पूरी टाइमलाइन

पहली बार कहां हुई थी रश्मिका-विजय की मुलाकात? कैसे शुरू हुई लव स्टोरी! जानें- इनके रिश्ते की पूरी टाइमलाइन

Rashmika Vijay Relationship Timeline: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के शुक्रवार को हैदराबाद में सगाई करने के रूमर्स फैले हुए हैं. चलिए यहां जानते हैं इनके रिश्ते की पूरी टाइमलाइन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Oct 2025 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

तेलुगु सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर कपल  विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के सगाई के रूमर्स फैले हुए हैं. कहा जा रहा है कि इस जोड़ी ने 3 अक्टूबर, 2025 को हैदराबाद में इंटीमेट फंक्शन में दोस्तों और फैमिली की मौजूदगी में एक दूसरे संग इंगेजमेंट की. इस खबर के बाद से फैंस खुशी से उछल पड़े हैं. हालांकि दोनों सितारों ने अभी तक अपनी सगाई को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये जोड़ी फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधने वाली है. इन सबके बीच चलिए यहां इस जोड़ी की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं.

कब पहली बार फैले रश्मिका-विजय की डेटिंग के रूमर्स?
यह सब 2017 में गीता गोविंदम के सेट पर शुरू हुआ था. उस दौरान रश्मिका अभिनेता रक्षित शेट्टी से अपनी सगाई के टूटने के कगार पर थीं. फिर 2018 में फिल्म रिलीज़ होने के बाद, उनके लिए सब कुछ बदल गया. यह फिल्म न केवल एक बड़ी हिट साबित हुई, बल्कि इसने रश्मिका और विजय को तेलुगु सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बना दिया था.

एक साल बाद, दोनों 'डियर कॉमरेड' में फिर साथ नजर आए. उनकी अदाकारी और साथ ही इंटीमेट सीन्स ने फैंस को दोनों को एक जोड़ी के रूप में पसंद करने पर मजबूर कर दिया था. जल्द ही, सोशल मीडिया पर अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया. इस दौरान, पैपराज़ी और फैंस अक्सर उन्हें सेट के बाहर साथ-साथ देखते रहे, जिससे डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिल गई थी.


पहली बार कहां हुई थी रश्मिका-विजय की मुलाकात? कैसे शुरू हुई लव स्टोरी! जानें- इनके रिश्ते की पूरी टाइमलाइन

छुप-छुप कर किया रोमांस
2020 और 2022 के बीच, रश्मिका और विजय ने कभी भी पब्लिकली कुछ भी कंफर्म नहीं किया लेकिन उनकी हरकतें सुर्खियां बनती रहीं. उन्हें एयरपोर्ट पर अलग-अलग आते-जाते देखा गया लेकिन उनकी इंस्टा पोस्ट के एक दैसे बैकग्राउंड ने साबित कर दिया दोनों साथ में वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. जिसके बाद इनके रोमांस की खबरें पुख्ता होती चली गईं.

बस इतना ही नहीं. विजय के फैमिली फंक्शंस में रश्मिका की मौजूदगी इस बात का एक और हिंट थी कि उनके बीच दोस्ती और प्रोफेशनल रिश्ते से कहीं बढ़कर कुछ है. मीडिया के बार-बार सवालों के बावजूद, दोनों ने सावधानी से चुप्पी बनाए रखी, न तो अपने रिश्ते से इनकार किया और न ही कंफर्म किया.


पहली बार कहां हुई थी रश्मिका-विजय की मुलाकात? कैसे शुरू हुई लव स्टोरी! जानें- इनके रिश्ते की पूरी टाइमलाइन

एक फोन कॉल ने दोनों के रिश्ते को किया कंफर्म
2023 तक, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होने लगीं. उनकी पब्लिकली प्रेजेंस बढ़ गईं और इंटरव्यूज़ के दौरान, दोनों ने अपने रिश्तों के हिंट तो दिए, लेकिन एक-दूसरे का नाम लेने से परहेज़ किया. 2024 में, रश्मिका ने सुर्खियां बटोरीं जब वह अपने एनिमल को-स्टार रणबीर कपूर के साथ एनबीके पर दिखाई दीं. एक मज़ेदार सेगमेंट के दौरान, उन्होंने विजय को फ़ोन किया और जब उन्होंने जवाब दिया तो वह शरमा गईं, जिससे फैंस भी एक्साइटेड हो गए. 2025 में, कथित तौर पर दोनों ने ओमान में रश्मिका का जन्मदिन साथ मनाया था. एक ही समुद्र तट से उनकी फैंस के लिए ये अंदाजा लगाने के लिए काफी थी कि दोनों रिश्ते में हैं.

सगाई और शादी की  प्लानिंग
आखिरकार, अक्टूबर 2025 में, रिपोर्टों कंफर्म किया है कि इस जोड़े ने हैदराबाद में एक सादे समारोह में सगाई कर ली है. इस फंक्शन को सीक्रेट रखा गया और कोई आधिकारिक तस्वीर जारी नहीं की गई है. हालांकि इंडस्ट्री  अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक रश्मिका और विजय की शादी फरवरी 2026 में होने वाली है.

 

और पढ़ें
Published at : 04 Oct 2025 01:32 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह बनाम बादशाह, मासूम शर्मा की बैन, शिद्दत की एंडिंग, निशांची और मोर फीट मनन भारद्वाज
Janakpurdham Clashes: नेपाल में Durga प्रतिमा पर पथराव, घरों में आग लगाने की कोशिश
Chirag Paswan CM: चाचा Paras के बदले सुर, बोले- 'CM बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे'
Mosque on Govt Land: Sambhal मस्जिद हटाने की याचिका खारिज, HC से बड़ा झटका
Contaminated Cough Syrup: कफ सिरप से बच्चों की मौत, Tamil Nadu ने रोका Production, MP पर सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
जनरल नॉलेज
Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
हेल्थ
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
नौकरी
Police Jobs 2025: बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget