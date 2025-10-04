तेलुगु सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के सगाई के रूमर्स फैले हुए हैं. कहा जा रहा है कि इस जोड़ी ने 3 अक्टूबर, 2025 को हैदराबाद में इंटीमेट फंक्शन में दोस्तों और फैमिली की मौजूदगी में एक दूसरे संग इंगेजमेंट की. इस खबर के बाद से फैंस खुशी से उछल पड़े हैं. हालांकि दोनों सितारों ने अभी तक अपनी सगाई को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये जोड़ी फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधने वाली है. इन सबके बीच चलिए यहां इस जोड़ी की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं.

कब पहली बार फैले रश्मिका-विजय की डेटिंग के रूमर्स?

यह सब 2017 में गीता गोविंदम के सेट पर शुरू हुआ था. उस दौरान रश्मिका अभिनेता रक्षित शेट्टी से अपनी सगाई के टूटने के कगार पर थीं. फिर 2018 में फिल्म रिलीज़ होने के बाद, उनके लिए सब कुछ बदल गया. यह फिल्म न केवल एक बड़ी हिट साबित हुई, बल्कि इसने रश्मिका और विजय को तेलुगु सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बना दिया था.

एक साल बाद, दोनों 'डियर कॉमरेड' में फिर साथ नजर आए. उनकी अदाकारी और साथ ही इंटीमेट सीन्स ने फैंस को दोनों को एक जोड़ी के रूप में पसंद करने पर मजबूर कर दिया था. जल्द ही, सोशल मीडिया पर अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया. इस दौरान, पैपराज़ी और फैंस अक्सर उन्हें सेट के बाहर साथ-साथ देखते रहे, जिससे डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिल गई थी.





छुप-छुप कर किया रोमांस

2020 और 2022 के बीच, रश्मिका और विजय ने कभी भी पब्लिकली कुछ भी कंफर्म नहीं किया लेकिन उनकी हरकतें सुर्खियां बनती रहीं. उन्हें एयरपोर्ट पर अलग-अलग आते-जाते देखा गया लेकिन उनकी इंस्टा पोस्ट के एक दैसे बैकग्राउंड ने साबित कर दिया दोनों साथ में वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. जिसके बाद इनके रोमांस की खबरें पुख्ता होती चली गईं.

बस इतना ही नहीं. विजय के फैमिली फंक्शंस में रश्मिका की मौजूदगी इस बात का एक और हिंट थी कि उनके बीच दोस्ती और प्रोफेशनल रिश्ते से कहीं बढ़कर कुछ है. मीडिया के बार-बार सवालों के बावजूद, दोनों ने सावधानी से चुप्पी बनाए रखी, न तो अपने रिश्ते से इनकार किया और न ही कंफर्म किया.





एक फोन कॉल ने दोनों के रिश्ते को किया कंफर्म

2023 तक, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होने लगीं. उनकी पब्लिकली प्रेजेंस बढ़ गईं और इंटरव्यूज़ के दौरान, दोनों ने अपने रिश्तों के हिंट तो दिए, लेकिन एक-दूसरे का नाम लेने से परहेज़ किया. 2024 में, रश्मिका ने सुर्खियां बटोरीं जब वह अपने एनिमल को-स्टार रणबीर कपूर के साथ एनबीके पर दिखाई दीं. एक मज़ेदार सेगमेंट के दौरान, उन्होंने विजय को फ़ोन किया और जब उन्होंने जवाब दिया तो वह शरमा गईं, जिससे फैंस भी एक्साइटेड हो गए. 2025 में, कथित तौर पर दोनों ने ओमान में रश्मिका का जन्मदिन साथ मनाया था. एक ही समुद्र तट से उनकी फैंस के लिए ये अंदाजा लगाने के लिए काफी थी कि दोनों रिश्ते में हैं.

सगाई और शादी की प्लानिंग

आखिरकार, अक्टूबर 2025 में, रिपोर्टों कंफर्म किया है कि इस जोड़े ने हैदराबाद में एक सादे समारोह में सगाई कर ली है. इस फंक्शन को सीक्रेट रखा गया और कोई आधिकारिक तस्वीर जारी नहीं की गई है. हालांकि इंडस्ट्री अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक रश्मिका और विजय की शादी फरवरी 2026 में होने वाली है.