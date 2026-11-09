शूरा खान-अरबाज खान को गले लगाते दिखे अरहान खान, सौतेली मां ने शेयर की स्पेशल बर्थडे पोस्ट

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बेटे अरहान खान 24 साल के हो गए हैं. उन्होंने सोमवार को बर्थडे सेलिब्रेट किया. अरबाज खान की दूसरी पत्नी और अरहान की सौतेली मां शूरा खान ने अरहान को बर्थडे विश किया.

उन्होंने अरहान की कई फोटोज शेयर की. कुछ फोटो में अरहान बहन सिपारा खान संग खेलते नजर आए. वहीं एक फोटो में वो शूरा और अरबाज को गले लगाते दिखे. शूरा ने अरहान को अपनी बेटी सिपारा के लिए बेस्ट भाई बताया.

अरबाज के लिए शूरा खान की पोस्ट वायरल

शूरा खान ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'जितने सालों से मैं आपको जानती हूं, मैंने हमेशा आपकी एक शानदार बेटा और एक शानदार फ्रेंड के रूप में आपकी तारीफ की है. आपको एक बड़े भाई के रूप में देखना मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है. आपने स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा सेट कर दिया है. अब सिपारा शायद इससे कम पर कभी समझौता न करे. वो सच में बहुत लकी छोटी बहन है और आप लाखों में एक हो. हमारी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार. हैप्पी बर्थडे अरहान.'

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मलाइका और अरबाज की शादी और तलाक

बता दें कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की शादी 19 साल चली. दोनों ने 2016 में सेपरेशन की अनाउंसमेंट की. 2017 में उन्होंने तलाक ले लिया. इसके बाद मलाइका का अफेयर अर्जुन कपूर के साथ रहा. वहीं अरबाज का अफेयर जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ रहा. मलाइका और अर्जुन ने भी ब्रेकअप कर लिया है. वहीं अरबाज ने भी जॉर्जिया से ब्रेकअप के बाद शूरा को डेट किया. इसके बाद उन्होंने शूरा खान के साथ शादी की.

अरबाज और शूरा ने बहन अर्पिता के घर में 2023 में शादी की. शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई. वहीं 2025 में उन्होंने बेटी सिपारा का वेलकम किया. अरबाज और शूरा ने अभी तक बेटी सिपारा का फेस रिवील नहीं किया है. अरबाज और शूरा अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं.