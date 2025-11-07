एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. वो अपनी फैमिली के बारे में किसी से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनते हैं. हाल ही में सलमान खान को लेकर अरबाज खान से एक सवाल पूछा गया. जिसके बाद अरबाज खान गुस्सा हो गए. सलमान खान का नाम फालतू सवाल पूछने और उनके प्रोफेशनल काम से ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. अपनी आने वाली फिल्म काल त्रिघोरी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान वह एक रिपोर्टर पर भड़क गए.

अरबाज खान फिल्म काल त्रिघोरी के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे थे. इस ट्रेलर लॉन्च के दौरान अरबाज से एक सवाल पूछा गया जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठे. ऐसा तब हुआ जब अरबाज ने फिल्म से हटकर भाई सलमान के बारे में पूछा.

अरबाज को आया गुस्सा

अरबाज खान ने गुस्से में मीडिया पर्सन से कहा- 'सलमान खान, खान फैमिली का नाम डालना जरुरी है? ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं बिना उनका नाम यूज करे. उन्होंने आगे कहा- तेरेको तो मैं बहुत पहले से जानता हूं. तेरेको चैन नहीं है जब तक तू उल्टे सवाल नहीं पूछेगा. तू वेट करता है के सब खत्म करें और मैं जाकर अपना पूछूं.' उस समय अरबाज ने रिपोर्टर से सवाल को रिफ्रेम करने को कहा था. जिसने पूछा था- हम सब सलमान के किस्से जानते हैं. जब रिपोर्टर ने बताया कि वह सलमान के हेल्पफुल नेचर के बारे में बात कर रहे थे. तब अरबाज ने कहा- 'तो उसको रिपीट क्यों करना... छोड़ दे ना अभी वो.. यह मूवी के बारे में बात कर... जब सलमान खान की मूवी के इंटरव्यू के लिए जाएगा ना तब यह बात करना.'

अरबाज खान की फिल्म काल त्रिघोरी की बात करें तो इसमें अरबाज के साथ ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, आदित्य श्रीवास्तव, महेश मांजरेकर, राजेश शर्मा और मुग्धा गोडसे अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

