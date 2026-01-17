हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रणवीर सिंह की दादी थीं 40s की मशहूर अदाकारा, शादी- बच्चों की जिम्मेदारी में खो गई चमक धमक वाली लाइफ

रणवीर सिंह की दादी थीं 40s की मशहूर अदाकारा, शादी- बच्चों की जिम्मेदारी में खो गई चमक धमक वाली लाइफ

Ranveer Singh Grand Mother: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह वैसे तो कहते हैं कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणवीर की दादी 40 और 50 के दशक में पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 17 Jan 2026 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में एक्टर्स की लॉबी चलती है एक लॉबी है उन स्टार्स की जो फिल्मी बैकग्राउंड से होते हैं, उन्हें स्टारकिड्स कहते हैं. तो दूसरी लॉबी उन स्टार्स की होती है जिनका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं होता है, वो आउटसाइडर्स कहलाते हैं. दूसरी वाली लॉबी में ही रणवीर सिंह को भी गिना जाता है. क्योंकि उनके पित बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार से इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणवीर सिंह आउटसाइडर नहीं हैं? जी हां! रणवीर सिंह भी फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं. रणवीर के माता- पिता और दादा नहीं बल्कि उनकी दादी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं.

रणवीर सिंह की दादी का नाम चांद बर्क था. चांद बर्क 40 और 50 के दशक की पॉपुलर और सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक रही हैं. चांद बर्क ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से की थी. वो पहली बार 1946 में पंजाबी फिल्म 'कहां गए' नजर आई थीं. इस फिल्म के बाद से ही उनका नाम 'डांसिंग लेडी ऑफ पंजाब' पड़ गया था. पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद चांद इस इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बन गई थीं.

रणवीर सिंह की दादी थीं 40s की मशहूर अदाकारा, शादी- बच्चों की जिम्मेदारी में खो गई चमक धमक वाली लाइफ

बॉलीवुड में लाए थे राजकपूर
कुछ सालों बाद चांद बर्क की पर नजर पड़ी राज कपूर की और बस यहीं से शुरू हो गया उनका बॉलीवुड का सफर भी. चांद बर्क को राज कपूर ने 1954 में फिल्म 'बूट पॉलिश' में मौका दिया. इस फिल्म का एक गाना तो बहुत पॉपुलर भी है, 'नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है'. इस फिल्म के बाद 1956 में वो 'बसंत बहार' फिल्म में भी नजर आई थीं. ये फिल्म उस समय सुपरहिट साबित हुई. इसके बाद तो जैसे उनकी किस्मत की कहानी चल ही पड़ी.

इन फिल्मों में किया काम
चांद बर्क ने इसके बाद लगातार कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया. उन्होंने 'दुश्मन', 'सोनी महिवाल', 'लाजवंती', 'अदालत', 'श्रवण कुमार', 'घर की लाज' जैसी फिल्मों में काम किया. ये सारी फिल्में हिट साबित हुई थीं, इनमें चांद के काम को भी बहुत पसंद किया गया.  हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी ऊपर- नीचे रही थी. लेकिन फिल्मी करियर उनका कभी भी निराश करने वाला नहीं रहा. बल्कि उनकी एक्टिंग देख आप भी कहेंगे कि रणवीर सिंह को ये टैलेंट उनकी दादी से ही मिला है.

रणवीर सिंह की दादी थीं 40s की मशहूर अदाकारा, शादी- बच्चों की जिम्मेदारी में खो गई चमक धमक वाली लाइफ

पर्सनल लाइफ के उतार- चढ़ाव
चांद बर्क की पर्सनल लाइफ थोड़ी सी उतार- चढ़ाव भरी रही. उन्होंने साल 1946 में अपनी पहली ही फिल्म के निर्देशक निरंजन के साथ शादी की. ये लव मैरिज थी लेकिन महज सात साल में ही ये रिश्ता टूट गया. इसके बाद उन्होंने 1957 में सुंदर सिंह भवनानी से शादी की. सुंदर और चांद के दो बच्चे भी हुए. इस शादी के बाद वो अपने परिवार और  बच्चों की जिम्मेदारी में व्यस्त हो गईं और उन्होंने अपने कदम घर में ही रोक लिए. हालांकि चांद चाहती थीं कि उनका बेटा भी उनकी तरह फिल्मों में जाए. लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि उनके बेटे को पिता के नक्शे कदम पर चलना था. ऐसे में उनका सपना पूरा किया उनके पोते रणवीर सिंह ने, रणवीर बॉलीवुड के ए-लिस्टर एक्टर्स में शुमार होते हैं.

Published at : 17 Jan 2026 01:54 PM (IST)
Embed widget