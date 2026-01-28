अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बॉलीवुड के पावर कपल हैं. वो अक्सर फैंस के लिए कपल गोल्स सेट करते रहते हैं. अनुष्का और विराट को जब भी टाइम मिलता है तो वो कहीं घूमने निकल जाते हैं. इस कपल की खास बात ये है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं. ये कपल इन दिनों लंदन में है और उन्होंने फैन के साथ एक सेल्फी क्लिक करवाई है जो खूब वायरल हो रही हैं.

विराट और अनुष्का को हाल ही में साथ में एंजॉय करते हुए देखा गया. दोनों की सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जो लोगों का दिल जीत रही है. इस फोटो को देखकर फैंस भी ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

वायरल हुई सेल्फी

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की फैन के साथ कैंडिड सेल्फी वायरल हो रही है. वायरल हो रही फोटो में अनुष्का और विराट दोनों ही कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं. अनुष्का ने ओवरकोट पहना हुआ है वहीं विराट ने भी मैचिंग बेज टी-शर्ट पहनी है, जिसके ऊपर उन्होंने क्लासिक ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ है. अनुष्का भी कैप पहने हुए दिख रही हैं. तीनों कैमरे के सामने स्माइल करते हुए दिख रहे हैं.

A Lucky Fan Clicked Picture With Virat Kohli & Anushka Sharma in London Today😍 pic.twitter.com/TZjQq2w8kt — 𝙒𝙧𝙤𝙜𝙣🥂 (@wrognxvirat) January 27, 2026

फैंस ने किए कमेंट

अनुष्का और विराट की इस सेल्फी पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- क्यूटी. अनुष्का और विराट की इस फोटो को लोग लाइक भी कर रहे हैं.

लंदन में करवाई पूजा

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में अपने लंदन वाले घर में पूजा की थी. जिसकी फोटोज खूब वायरल हुई थीं. विराट और अनुष्का अपने बच्चों को भी सोशल मीडिया से दूर रखते हैं.

बता दें अनुष्का शर्मा और विराट कोहली साल 2017 में शादी के बंधन में बंधे थे. कई सालों तक डेट करने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया था. अनुष्का और विराट अब दो बच्चों के पेरेंट्स हैं.

ये भी पढ़ें: 'सारा की मां अमृता सिंह ने मुझे ट्रॉमा दिया', ऑरी बोले- इब्राहिम अली खान 'बेशर्म' हैं