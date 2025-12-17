हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिव्यांग लड़के की सेल्फी की रिक्वेस्ट नजरअंदाज कर अनुष्का-विराट हुए ट्रोल, लोग बोले- 'इतना घमंड सही नहीं है'

Anushka-Virat Trolling: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की एयरपोर्ट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें र एक दिव्यांग से बुरे बर्ताव के लिए उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Dec 2025 11:22 AM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसके बाद कपल को काफी ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल वीडियो में अनुष्का और विराट प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम श्री हित कुंज, राधा केराह के दर्शन के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं और इस दौरान वे फैंस से रूड बिहेव करते दिख रहे हैं. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सेलिब्रिटी कपल ट्रोल्स के निशाने पर आ गया है. 

अनुष्का-विराट हो रहे ट्रोल
वारयल हो रहे वीडियो में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कड़ी सुरक्षा के बीच एक भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट टर्मिनल से गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही वे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, एक शख्स, जिसे यूजर्स ने दिव्यांग बताया है, तस्वीर लेने के लिए उनके पास आने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया उसने सेल्फी क्लिक करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी की. हालांकि, चमकते कैमरों, फैंस और सुरक्षाकर्मियों की अफरा-तफरी के बीच, यह जोड़ा सेल्फी के लिए नहीं रुका और अपनी कार की ओर बढ़ता रहा. उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही उस दिव्यांग व्यक्ति को एक तरफ हटाया, जबकि क्रिकेटर अपनी गाड़ी की ओर चलते रहे. कपल के इस बिहेव की वजह से अब वे काफी ट्रोल हो रहे हैं.

 

 
 
 
 
 
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने फैंस को 'निराश' किया
एयरपोर्ट वीडियो के बाद, कई यूजर्स ने इस जोड़े पर पाखंड और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया, खासकर इसलिए क्योंकि ये रिक्वेस्ट एक दिव्यांग व्यक्ति की ओर से आई थी. एक यूजर ने लिखा, “बहुत बुरा बर्ताव."एक अन्य ने लिखा, "बेचारे बच्चे के साथ कितना बुरा किया." वहीं एक और ने लिखा, "लगता तो नहीं है कि प्रेमानंद महाराज जी से मिले हैं." वहीं एक और ने लिखा, " इतना घमंड सही नहीं है." वहीं एक अन्य ने लिखा, " पता नहीं ऐसे लोगों के फैंस बनते ही क्यों हैं." 


वहीं इस घटना को लेकर ट्रोल हो रहे अनुष्का और विराट ने अभी तक इस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है. 

 

Published at : 17 Dec 2025 11:22 AM (IST)
Tags :
Anushka Sharma VIRAT KOHLI
