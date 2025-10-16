बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने क्रिकेटर विराट कोहली से साल 2017 में शादी की थी. इस जोड़ी के दो प्यारे बच्चे एक बेटी वामिका और एक बेटा अकाय हैं. वहीं अनुष्का और विराट बी टाउन के सबसे फेवरेट कपल्स में से एक हैं जिन्हें फैंस 'विरुष्का' करते हैं. बॉलीवुड और क्रिकेट दुनिया का ये पावर कपल काफी लग्जरी लाइफ जीता है और दोनों ही बेशुमार दौलत के मालिक हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया और पब्लिकली अवेलेबल आंकड़ों के मुताबिक इस इस जोड़ी का कंबाइंड नेटवर्थ 13,000 करोड़ रुपये है. चलिए आज यहां जानते हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की कहां-कहां पर महंगी प्रॉपर्टीज हैं?

मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट

2017 में, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने आए थे. इस जोड़ी का 8,000 स्कवायर फुट का बड़ा सा अपार्टमेंट वर्ली स्थित एक प्रीमियम रेजिडेंशियल टावर, ओमकार 1973 में स्थित है. उनका 4-बीएचके अपार्टमेंट 35वीं मंजिल पर है. वहीं ज़ी न्यूज़ के मुताबिक अनुष्का और विराट कोहली ने ये प्रॉपर्टी 34 करोड़ रुपये में खरीदी थी. इस अपार्टमेंट में चार पार्किंग स्लॉट हैं और अरेबियन सी का शानदार नज़ारा दिखता है. हर बेडरूम का अपना पर्सनल डेक है.





अलीबाग में एक आलीशान बंगला

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के पास मुंबई के साउथ में अलीबाग में एक शानदार हॉलिडे होम भी हैय कैलिफ़ोर्नियाई कोंकण स्टाइल में बना यह चार बेडरूम वाला बंगला 10,000 स्कवायर फुट के बड़े से प्लॉट पर बना है. आवास लिविंग के एक्सक्लूसिव गेटेड कम्युनिटी में स्थित, इस प्रॉपर्टी में एक वेलनेस सेंटर और स्पा भी है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अनुष्का और विराट कोहल के इस हॉलिडे होम की कीमत लगभग 13 करोड़ रुपये है.





गुरुग्राम में एक आलीशान बंगला

मुंबई स्थित अपने घर के अलावा, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के पास गुरुग्राम के डीएलएफ फेज़ 1 में 80 करोड़ रुपये का एक आलीशान बंगला है. 10 हजार स्कवॉय फुट में फैले इस बंगले में एक स्विमिंग पूल और एक लैविश बार भी है. ड्राइंग रूम में शानदार आर्टपीस सजी हैं, जो इसे और आलीशान बना देती हैं.





मुंबई में अन्य प्रॉपर्टीज

2012 में, जब अनुष्का शर्मा सिर्फ़ 23 साल की थीं, उन्होंने मुंबई के वर्सोवा स्थित एक आलीशान इमारत, बद्रीनाथ टावर्स की 20वीं मंज़िल पर तीन फ्लैटों में इनवेस्ट किया था. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर 6,000 स्कवॉय फुट में फैले इन फ्लैटों की कीमत कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये थी. हालांकि, ये क्लियर नहीं है कि एक्ट्रेस अब भी इन प्रॉपर्टीज की मालिक हैं या नहीं.

साउथ मुंबई में एक और प्रॉपर्टी

इस फ्लैट के बारे में ज़्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन सीएनबीसी टीवी और अन्य पब्लिकली अवेलेबल आंकड़ों के मुताबिक अनुष्का शर्मा के पास मुंबई के वर्ली इलाके में 9 करोड़ रुपये का एक फ्लैट है, जिसे उन्होंने 2014 में खरीदा था.

लंदन में भी है घर

फिलहाल अनुष्का और विराट अपने दोनों बच्चों के साथ ज्यादातर लंदन में रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जोड़ी का नॉटिंग हिल या सेंट जॉन्स वुड जैसे महंगे इलाकों में भी एक एक आलीशान घर है.