एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सोनम वांगचुक के समर्थन में पोस्ट किया है. उन्होंने पोस्ट में कहा कि एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की इस लड़ाई में वो पूरी तरह से सोनम और स्टूडेंट्स के साथ हैं. इसी के साथ प्रीति ने सोनम वांगचुक से रिक्वेस्ट की कि वो अनशन खत्म कर दें.

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प्रीति जिंटा का सोनम वांगचुक को सपोर्ट

प्रीति जिंटा ने पोस्ट कर लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार सोनम वांगचुक और छात्र संगठनों के साथ बातचीत शुरू करेगी. ताकि उनकी तबीयत न बिगड़े. सोनम प्लीज आप अपना अनशन खत्म करें. जितनी ये लड़ाई जरुरी है उतनी आपकी सेहत भी जरुरी है. आप और स्टूडेंट भारत और हमारे युवाओं के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं. हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की इस लड़ाई में हर स्टूडेंट और सोनम को मेरा पूरा सपोर्ट है. आप सभी को और हिम्मत मिले. जय हिंद.'

I hope our govt starts a meaningful dialogue with Sonam Wangchuk and the student bodies so his health does not deteriorate any further ! Please end your fast Sonam. Your health is as important as this fight. You and the students are fighting for the future of India and for our… — Preity G Zinta (@realpreityzinta) July 21, 2026

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बता दें कि सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने 'संसद चलो' मार्च किया. इस प्रोटेस्ट में कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट किया. एक्ट्रेस शबाना आजमी भी इस मार्च में शामिल हुईं. एक्टर प्रकाश राज भी इस प्रोटेस्ट में नजर आए. शबाना आजमी ने कई सारे वीडियोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए. वहीं प्रोटेस्ट के दौरान एक्ट्रेस की तबीयत भी बिहड़ गई थी. उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ लोग उन्हें हाथ पकड़े एक सिक्योर जगह पर ले जाते दिखे.

प्रीति जिंटा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो फिल्म 'बंटवारा 1947' में नजर आएंगी. इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं. फिल्म में सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आएंगे. फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. ये फिल्म अगस्त में रिलीज हो रही है. इसका टीजर रिलीज हो चुका है. फिल्म में शबाना आजमी भी नजर आएंगी.