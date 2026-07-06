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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAnshula Kapoor Wedding: माता की चौकी से लेकर कॉकटेल पार्टी तक, जानिए प्री-वेडिंग से गेस्ट लिस्ट तक की पूरी डिटेल्स

Anshula Kapoor Wedding: माता की चौकी से लेकर कॉकटेल पार्टी तक, जानिए प्री-वेडिंग से गेस्ट लिस्ट तक की पूरी डिटेल्स

Anshula Kapoor Rohan Thakkar Wedding:बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग 6 जुलाई को शादी करने वाली है. ऐसे में चलिए जानते हैं वेडिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 01:47 PM (IST)
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प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपनी नई जिंदगी की शुरूआत करने जा रही है. आज यानी 6 जुलाई को वो अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. दोनों प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाएंगे. वेन्यू, गेस्ट की लिस्ट और शादी से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आ गई हैं. आइए जानते हैं शादी से जुड़ी सारी डिटेल्स.

आज लेंगे सात फेरे
अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर 6 जुलाई को मुंबई में शादी के बंधन में बंधेंगे. कपल मुंबई के ताज लैंड्स एंड में सात फेरे लेगा.

Anshula Kapoor Wedding: माता की चौकी से लेकर कॉकटेल पार्टी तक, जानिए प्री-वेडिंग से गेस्ट लिस्ट तक की पूरी डिटेल्स

शादी में कौन-कौन होगा शामिल?
ये शादी काफी प्राइवेट सेरेमनी में होगी, जिसमें सिर्फ परिवार, करीबी दोस्त और चुनिंदा फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी. शादी के बाद एक कॉकटेल पार्टी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों के शामिल होने की उम्मीद है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेहमानों के लिए मॉडर्न इंडियन ड्रेस कोड रखा गया है. हालांकि, कपूर परिवार ने अभी तक शादी के मुहूर्त या समय का खुलासा नहीं किया है.

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मेहंदी सेरेमनी में बला की खूबसूरत लगीं अंशुला
हाल ही में अंशुला कपूर की मेहंदी सेरेमनी हुई थी. जिसमें पूरी कपूर फैमिली ने जमकर एंजॉय किया था. मेहंदी में अंशुला कपूर ने ब्लू कलर का लेगेंहा पहना था. वहीं रोहन कुर्ता-पायजामा में नजर आएं.

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बता दें, अंशुला और रोहन की शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन की शुरुआत 'माता की चौकी' से हुई थी. इस दौरान पूरा कपूर खानदान एक साथ नजर आया और सभी ने पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया. इस खास दिन पर अंशुला ने गोल्डन कलर का लहंगा वियर किया था. 

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अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की लव स्टोरी
अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की पहली मुलाकात साल 2022 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. देर रात की बातचीत से शुरू हुआ ये रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया. इसके बाद जुलाई 2025 में रोहन ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में अंशुला को प्रपोज किया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 06 Jul 2026 01:47 PM (IST)
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