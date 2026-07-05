पापा आमिर खान की शादी अटेंड करने पहुंचीं बेटी आयरा खान, बेटे जुनैद भी आए नजर, देखें वीडियो

एक्टर आमिर खान और उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट शादी के बंधन में बंध चुके हैं. बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने 61 साल की उम्र में ये तीसरी शादी रचाई है. आमिर और गौरी ने बेहद सादगी के साथ अपने घर पर रजिस्टर्ड मैरिज की. दोनों ने परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. उनकी शादी की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है.

पापा की शादी में पहुंचे आयरा खान और जुनैद खान

आमिर खान और गौरी स्पैट की शादी में आयरा खान और जुनैद खान भी पहुंचे. आयरा खान अपने पापा आमिर की शादी में पति नूपुर शिखरे के साथ पहुंचीं. उनका एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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इसमें आयरा और नूपुर दोनों गाड़ी के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं. वहीं, एक अन्य वीडियो में आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी उनकी सोसाइटी में एंट्री करते नजर आ रहे हैं.

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आमिर खान की पिछली दोनों शादियां और तलाक

बता दें कि आमिर खान ने अपनी बचपन की दोस्त रीना दत्ता से 1986 में शादी की थी, लेकिन 2002 में दोनों का तलाक हो गया. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे आयरा और जुनैद हैं. दोनों भाई-बहन खुशी-खुशी अपने पापा की तीसरी शादी अटेंड करने पहुंचे. रीना दत्ता से अलग होने के बाद आमिर ने प्रोड्यूसर किरण राव से 2005 में शादी रचाई, लेकिन 2021 में इनका भी तलाक हो गया. उनका एक बेटा आजाद राव खान है.

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