'ड्रैगन' में साथ दिखेंगे जूनियर एनटीआर और अनिल कपूर, हीरो से विलेन बनने की तैयारी में 'सूबेदार'

'आरआरआर' फेम जूनियर एनटीआर जल्दी ही प्रशांत नील की आगामी फिल्म में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का नम अब तक तो 'ड्रैगन' फाइनल किया गया है. अब खबरें हैं कि इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की भी एंट्री होने वाली है. जानकारी के अनुसार अनिल इस फिल्म में पहली बार जूनियर एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. ये खबर सुनते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

विलेन बनेंगे अनिल कपूर

हाल ही में 'सूबेदार' में हीरो बनकर लोगों की खूब वाहवाही बटोरने के बाद अनिल कपूर अब स्क्रीन पर विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं. मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल कपूर प्रशांत नील की आगामी फिल्म 'ड्रैगन' में नजर आने वाले हैं. हाल ही में अनिल और प्रशांत की मुंबईमें मुलाकात हुई है, इसमें फिल्म को लेकर प्लानिंग और डिस्कशन किया गया है. खबरों के मुताबिक अनिल इस फिल्म में मेन विलेन के किरदार में ही नजर आने वाले हैं.

जून में हो सकता है अनाउंसमेंट

रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को लेकर जून 2026 में ही कोई अनाउंसमेंट हो सकता है. फिल्म बड़े स्केल पर बनने वाली है ऐसे में इसे लेकर काफी चर्चाएं भी हैं. बात करें फिल्म की कास्ट के बारे में तो इस फिल्म में 'कांतारा चैप्टर 1' फेम एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत नजर आने वाली हैं. रुक्मिणी फिल्म में फीमेल लीड रहेंगी. खबरें अगर सही रहती हैं तो ये अनिल कपूर दूसरी बार जूनियर एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.

बता दें कि हाल ही में अनिल कपूर फिल्म 'सूबेदार' में नजर आए हैं. इस फिल्म में उन्होंने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं. फिल्म में एक्टर का धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस देखकर फैंस काफी हैरान हैं. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. जिसमें राधिका मदान, आदित्य रावल, फैसल मलिक, मोना सिंह जैसे एक्टर्स भी साथ नजर आए हैं.