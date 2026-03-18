'धुरंधर 3' को लेकर आदित्य धर ने दिया बड़ा हिंट, कहा- 'क्रेडिट्स खत्म होने तक सीट मत छोड़ना'

'धुरंधर 2' फिल्म अभी सिनेमाघरों में रिलीज भी नहीं हुई है, कि आदित्य धर के एक पोस्ट ने 'धुरंधर 3' को लेकर चर्चाएं तेज कर दी है. 19 मार्च को 'धुरंधर 2' रिलीज होने वाली है, इससे पहले एक दिन पहले ही आदित्य धर ने एक ट्वीट कर दर्शकों से अपील की है कि वो इस फिल्म के एंड क्रेडिट देखने तक अपनी सीट ना छोड़े. इस पोस्ट के बाद से ही लोगों के बीच अब 'धुरंधर 3' को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. क्योंकि 'धुरंधर 2' के बारे में भी 'धुरंधर' के पोस्ट क्रेडिट में ही पता चला था.

आदित्य का बड़ा हिंट

'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज से पहले आदित्य धर ने अपने आधिकारिक x (ट्विटर) अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है. इसक पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च को गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के मौके पर दुनियाभर में रिलीज हो रही है. और हां एक बात और. क्रेडिट्स पूरे होने तक अपनी सीट्स को बिलकुल भी ना छोड़े.' इस एक लाइन ने लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं. अभी तक 'धुरंधर 2' देखी भी नहीं है और सीधे 'धुरंधर 3' के लिए हिंट मिलना, ये बेहद एक्साइटिंग है.

फैंस के नाम आदित्य का खत

इसके अलावा आदित्य ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें उन्होंने धुरंधर फैमिली के नाम एक खत लिखा है. उन्होंने लिखा, 'मेरी प्यारी, सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी धुरंधर फैमिली, 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसके बाद से ही आपने केवल इस फिल्म को देखा ही नहीं है. आपने इसे प्यार दिया है. आप इसके साथ जिये हैं. आपने इससे जुड़ी हर एक डीटेल को एप्रिशिएट किया है, हर मोमेंट पर बहस की है, दोबारा देखकर वो चीजें नोटिस की हैं जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई नोटिस करेगा. कहीं ना कहीं इस खूबसूरत, अनप्रेडिक्टेबल सफर में हमारी फिल्म आपकी बन गई है, इसके बाद नेशन की और फिर पूरी दुनिया की बन गई है.'

'स्पॉइलर्स ना करें शेयर'

इसके बाद आदित्य ने ये भी बताया कि यही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 'धुरंधर द रिवेंज' बनाई है. उन्होंने ये भी बताया कि येफिल्म पूरी तरह से दर्शकों को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है. हमने इसमें अपना दिल उतारकर रख दिया है. जिससे आपका एक्सपीरियंस और बी अच्छा हो सके. इसी के साथ आदित्य ने ये भी अपील की है फिल्म का कोई भी स्पॉइलर ना शेयर करे. जिससे हर देखने जाने वाला व्यक्ति बिना किसी हिंट के जाए और बेहतर एक्सपीरियंस के साथ लौटे.