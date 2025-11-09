अनिल कपूर के बेटे ने तीन फिल्मों के बाद छोड़ा बॉलीवुड, नहीं चला करियर, अब जीते हैं ऐसी जिंदगी

हर्षवर्धन कपूर फिल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता अनिल कपूर और बहन सोनम कपूर ने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है, लेकिन बाकी कपूर फैमिली की तरह हर्षवर्धन अभी तक बड़े पर्दे पर खास पहचान नहीं बना पाए हैं. फिर भी वो स्टाइल, लग्जरी लाइफ और अनोखे चॉइस की वजह से हमेशा खबरों में बने रहते हैं.

हर्षवर्धन ने करियर बतौर सहायक निर्देशक शुरू किया था. उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' (2014) में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था.

इस फिल्म से किया डेब्यू

इसके बाद उन्होंने 2016 में राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म 'मिर्ज्या' से बतौर एक्टर डेब्यू किया. फिल्म से उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. फिर उन्होंने 'भावेश जोशी सुपरहीरो' में एक नए तरह का रोल निभाया, पर दर्शकों ने उसे भी ज्यादा पसंद नहीं किया.

इसके बाद वह पापा अनिल कपूर के साथ 'एके वर्सेस एके' में एक छोटे से कैमियो में दिखाई दिए. 2022 में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'थार' में हर्षवर्धन ने अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर की.

हर्षवर्धन ने खरीदा 5 करोड़ का अपार्टमेंट

हालांकि, इसके बाद से हर्षवर्धन फिल्मों से दूर हो गए हैं. लेकिन बड़े पर्दे के ग्लैमरेस वर्ल्ड से गायब होने का मतलब ये नहीं कि वे लाइमलाइट से बाहर हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई में करीब 5 करोड़ रुपए का एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. ये घर 'द स्मोकी हिल सीएचएस लिमिटेड' में है और इसका कार्पेट एरिया करीब 970 स्क्वायर फीट है.

बताया जाता है कि यह जगह मुंबई के सबसे कनेक्टेड इलाकों में से एक है, जहां से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और लोअर परेल जैसे बिजनेस हब पास में हैं.

कहा जा सकता है कि भले ही हर्षवर्धन ने फिल्मों में अब तक कुछ खास मुकाम नहीं बनाया, लेकिन अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से वो खूब चर्चा बटोर रहे हैं. वो फिटनेस, फैशन और आर्ट के शौकीन हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी स्टाइलिश तस्वीरों से फैंस का ध्यान खींच लेते हैं.