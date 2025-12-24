अनिल कपूर के बर्थडे पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, सोनम कपूर से काजोल तक ने यूं किया विश

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर अपनी सादगी, जिंदादिली और फिटनेस के लिए मशहूर हैं. अनिल कपूर 24 दिसंबर यानी आज अपना 69वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके इस खास दिन पर परिवार, दोस्त और बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दे रहे हैं. सोनम कपूर, संजय कपूर, अनुपम खेर और करीना कपूर समेत कई स्टार्स ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. फैंस भी सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारा प्यार और बर्थडे विश कर रहे हैं.

सोनम कपूर ने खास अंदाज में किया विश

सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए अपने पापा को खास अंदाज में विश किया. उन्होंनें लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मेरे हीरो और हमेशा की मेरी प्रेरणा. आपकी एनर्जी, डिसिप्लिन, पैशन और जीवन के प्रति प्यार हर दिन मुझे हैरान कर देता है. आपकी बेटी होने के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूं. आपसे बहुत प्यार करती हूं. दुनिया के सबसे बेस्ट डैड.'

View this post on Instagram A post shared by Sonam A Kapoor (@sonamkapoor)

अनुपम खेर ने दी बधाई

अनुपम खेर ने अनिल कपूर को जन्मदिन की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्टर को अपना प्यारा दोस्त, मार्गदर्शक और भाई बताया. उन्होंने लिखा, 'मेरे प्यारे दोस्त अनिल कपूर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आप एक बेहतरीन कलाकार हैं और दिल से बहुत अच्छे इंसान भी. आपका साफ दिल और केयरिंग स्वभाव मुझे बहुत पसंद हैं. भगवान आपको लंबी उम्र और खुशियां दें. मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार.'

View this post on Instagram A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

संजय कपूर ने किया विश

संजय कपूर ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे बड़े भाई, ढेर सारा प्यार आप पूरे परिवार और मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहे हैं. यूं ही हमें प्रेरित करते रहें और सही रास्ता दिखाते रहें.'



View this post on Instagram A post shared by Sanjay Kapoor (@sanjaykapoor2500)

हमेशा 30 साल जैसे दिखते रहिए- करीना कपूर

एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने बधाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अनिल की फोटो शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यारे अनिल जी. आप हर चीज के ओजी हैं. सैफू और मैं आपको बहुत प्यार करते हैं. आप हमेशा 30 साल जैसे दिखते रहिए.'





जैकी श्रॉफ ने भी बधाई

एक्टर जैकी श्रॉफ ने भी जन्मदिन की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अनिल के साथ तस्वीरों का मोंटाज वीडियो शेयर किया. उन्होंने लिखा, "जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनिल कपूर."





फराह खान ने शेयर किया पोस्ट

मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान ने इंस्टाग्राम पर अनिल के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा, "मैं और मेरे बैंजामिन बटन. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनिल कपूर."





काजोल ने दी शुभकामनाएं

एक्ट्रेस काजोल ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अनिल कपूर की तस्वीर शेयर कर लिखा, 'जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.'





बता दें, एक्टर अनिल कपूर को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. दिलचस्प बात ये है कि एक्टर ने करियर की शुरुआत साउथ सिनेमा से छोटे-छोटे रोल निभाकर की थी. कुछ सालों के संघर्ष के बाद एक्टर ने साल 1983 की फिल्म ‘वो सात दिन’ से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था.