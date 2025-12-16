बॉलीवुड के 2 धुरंधरों ने 15 साल बाद मिलाया है हाथ, अक्षय कुमार एक और बड़ी फिल्म में दिखेंगे

अक्षय कुमार लगातार फिल्में साइन कर रहे हैं. उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट में ‘वेलकम टू द जंगल’, ‘हाउसफुल 5’, ‘हेरा फेरी 3’, 'भूत बंगला' और 'हैवान' जैसी फिल्में शामिल हैं. इन्हीं सब के बीच उनके हाथ एक और फिल्म लगी है.

वह और फिल्मों की तरह वह अपनी नई फिल्म में भी कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते नजर आएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार उनकी जोड़ी फिल्म डायरेक्टर अनीस बज्मी के साथ बनेगी.

यह महा संयोग करीब 15 साल बाद आया है. इससे पहले यह सुपरहिट जोड़ी 'थैंक यू', 'वेलकम' और 'सिंह इज किंग' जैसी फिल्मों में बनी थी. इन फिल्मों में अक्षय की कॉमिक टाइमिंग और अनीस के हल्के-फुल्के निर्देशन का शानदार तालमेल देखने को मिला. अब इस जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा. इस बारे में खुद डायरेक्टर ने ही कंफर्म किया है.

अनीस बज्मी ने किया कंफर्म

मिड-डे संग बातचीत में डायरेक्टर ने अनीस बज्मी ने कन्फर्म किया है कि वह 15 साल बाद अक्षय कुमार के साथ एक नए कॉमेडी प्रोजेक्ट के लिए फिर से साथ आ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, डायरेक्टर ने कहा,' यह एक कॉमेडी फिल्म है. मैं अभी स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, करीब पूरी हो चुकी है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो हम जल्द ही शूटिंग शुरू कर देंगे.'

अक्षय कुमार के फेवरेट डायरेक्टर हैं अनीस

आपको बता दें कि अनीस और अक्षय के नए प्रोजेक्ट की चर्चा लंबे वक्त से की जा रही है. हाल ही में दोनों के लेकर ऐसी खबरें आई थी कि अक्षय और अनीस मिलकर तेलुगु एक्शन कॉमेडी 'संक्रांतिकी वास्तुनम' के रीमेक पर काम कर रहे हैं.

हालांकि डायरेक्टर ने इस बारे में कोई नई जानकारी शेयर नहीं की. आपको ये भी बता दें कि अनीस बज़्मी कई बार अक्षय की तारीफ कर चुके हैं. वो मानते हैं कि अक्षय सेट पर पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, वहीं अक्षय भी अनीस को अपना पसंदीदा डायरेक्टर मानते हैं. यही वजह है कि फैंस आज भी इस जोड़ी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं.