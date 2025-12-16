हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 teaser Out:आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक', पाकिस्तान को सनी देओल ने ललकारा, देखें Border 2 का टीजर

Border 2 teaser Out:आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक', पाकिस्तान को सनी देओल ने ललकारा, देखें Border 2 का टीजर

Border 2 teaser OUT: मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का आज टीजर जारी कर दिया गया है. इस फिल्म की पहली झलक ही इतनी दमदार है कि फैंस अब इसकी रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ साल 2026 की मच अवेटेड और पहली बड़ी रिलीज फिल्मों में से एक है. वहीं फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले मेकर्स ने 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर ‘बॉर्डर 2’ का देशभक्ति से भरपूर टीज़र जारी कर दिया है.

1971 के युद्ध में भारत की विजय की याद दिलाने वाले इस ऐतिहासिक दिन के मौके पर ‘बॉर्डर 2’ का टीज़र जारी कर मेकर्स ने भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को राष्ट्रव्यापी श्रद्धांजलि दी है. वहीं ‘बॉर्डर 2’ का टीजर जबरदस्त है. इसमें पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए सनी देओल को फिर से जंग के मैदान में देखकर लोग एक्साइटेड हो गए हैं.

बॉर्डर 2 का टीज़र जारी

सनी देओल बॉर्डर 2 के पहले टीज़र में दमदार अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं. लीड स्टार कास्ट के लुक पोस्टर जारी करने के बाद, मेकर्स ने जबरदस्त टीजर जारी किया है. टीजर की शुरुआत में स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आता है 1971 भारत-पाकिस्तान वॉर. इसके बाद युद्ध का सायरन बजता हुआ सुनाई देता है. और फिर सुनाई देती है सनी देओल की आवाज. सनी देओल कहते हुए सुनाई देते हैं तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से जमीन से समंदर से सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे, जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोककर कहेगा, हिम्मत है तो आ ये खड़ा है हिंदुस्तान.

इस दौरान वरुण, दिलजीत और अहान शेट्टी के किरदारों की भी झलक दिखाई गई है और आखिर में सनी देओल हाथ में गन लिए गोला दागते हुए नजर आते हैं. सनी अपनी फौज का हौंसला बढ़ाते हुए ललकारते दिखते हैं आवाज कहां तक जानी है और फिर फौज कहती है लाहौर तक... और फिर समंदर से लेकर आसमान और जमीन पर रहकर भारतीय सिपाही दुश्मन देश की   ईंट से ईंट बजाते हुए नजर आते हैं. ओवरऑल बॉर्डर 2 का टीजर जबरदस्त है और फिल्म की पहली झलक देखने के बाद तो फैंस इसे लेकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

वरुण धवन ने फिल्म का नया पोस्टर किया था जारी
इससे पहले वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बॉर्डर 2 का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'विजय दिवस का जोश, 1971 की जीत की याद, और साल का सबसे भव्य टीज़र लॉन्च - एक साथ! बॉर्डर 2 का टीज़र 16 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे IST पर रिलीज़ होगा. 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

वहीं फिल्म के नए पोस्टर में चारों मुख्य कलाकार सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं. अलग-अलग किरदारों के पोस्टर जारी होने से दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tseriesfilms (@tseriesfilms)

‘बॉर्डर 2’ कब रिलीज होगी?
‘बॉर्डर 2’, 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है. इस फिल्म में सनी देओल एक सिख किरदार में नजर आएंगे. दिलजीत दोसांझ का किरदार भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर और परमवीर चक्र विजेता निर्मल जीत सिंह सेखों पर आधारित है. वहीं वरुण धवन का किरदार भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह दहिया से प्रेरित है. ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

बॉर्डर 2 है बॉर्डर का सीक्वल है
यह फिल्म 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है।.जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित बॉर्डर, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए लोंगेवाला युद्ध पर आधारित थी. सनी देओल भी पहली फिल्म का हिस्सा थे. इस बार बाकी कलाकार नए हैं. बॉर्डर 2 की कहानी को लेकर अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दर्शक बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. 

संदेशे आते हैं को रीक्रिएट किया जाएगा
बॉर्डर 2 में बॉर्डर फिल्म के पॉपुलर सॉन्ग'संदेशे आते हैं' को रीक्रिएट किया जाएगा. ऐसी अफवाहें हैं कि इस बार 'संदेशे आते हैं' को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा गाएंगे, जबकि मिथुन इसका संगीत तैयार कर रहे हैं, टीज़र के बाद फिल्म निर्माता कब गाना रिलीज़ करेंगे, यह देखना बाकी है.

 

 

और पढ़ें
Published at : 16 Dec 2025 01:34 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Ahan Shetty Film Varun Dhawan Border 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
इंडिया
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
Advertisement

वीडियोज

Weather Updates: कोहरे की चादर में छिपी सड़क, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी | Fog | Smog |
China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
इंडिया
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर का दावा- जान से मारने की धमकी मिली, बोलीं- सरकार के सपोर्ट से अब तक सुरक्षित, वीडियो वायरल
सीमा हैदर का दावा- जान से मारने की धमकी मिली, बोलीं- सरकार के सपोर्ट से अब तक सुरक्षित, वीडियो वायरल
शिक्षा
लखनऊ यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को मिलता है एडमिशन में ज्यादा फायदा? जानिए पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी
लखनऊ यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को मिलता है एडमिशन में ज्यादा फायदा? जानिए पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी
हेल्थ
Air Purifier Health Risk: कहीं आपका एयर प्यूरीफायर आपके फेफड़े तो नहीं कर रहा खराब? डॉक्टरों ने दी यह वॉर्निंग
कहीं आपका एयर प्यूरीफायर आपके फेफड़े तो नहीं कर रहा खराब? डॉक्टरों ने दी यह वॉर्निंग
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget