सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ साल 2026 की मच अवेटेड और पहली बड़ी रिलीज फिल्मों में से एक है. वहीं फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले मेकर्स ने 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर ‘बॉर्डर 2’ का देशभक्ति से भरपूर टीज़र जारी कर दिया है.

1971 के युद्ध में भारत की विजय की याद दिलाने वाले इस ऐतिहासिक दिन के मौके पर ‘बॉर्डर 2’ का टीज़र जारी कर मेकर्स ने भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को राष्ट्रव्यापी श्रद्धांजलि दी है. वहीं ‘बॉर्डर 2’ का टीजर जबरदस्त है. इसमें पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए सनी देओल को फिर से जंग के मैदान में देखकर लोग एक्साइटेड हो गए हैं.

बॉर्डर 2 का टीज़र जारी

सनी देओल बॉर्डर 2 के पहले टीज़र में दमदार अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं. लीड स्टार कास्ट के लुक पोस्टर जारी करने के बाद, मेकर्स ने जबरदस्त टीजर जारी किया है. टीजर की शुरुआत में स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आता है 1971 भारत-पाकिस्तान वॉर. इसके बाद युद्ध का सायरन बजता हुआ सुनाई देता है. और फिर सुनाई देती है सनी देओल की आवाज. सनी देओल कहते हुए सुनाई देते हैं तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से जमीन से समंदर से सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे, जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोककर कहेगा, हिम्मत है तो आ ये खड़ा है हिंदुस्तान.

इस दौरान वरुण, दिलजीत और अहान शेट्टी के किरदारों की भी झलक दिखाई गई है और आखिर में सनी देओल हाथ में गन लिए गोला दागते हुए नजर आते हैं. सनी अपनी फौज का हौंसला बढ़ाते हुए ललकारते दिखते हैं आवाज कहां तक जानी है और फिर फौज कहती है लाहौर तक... और फिर समंदर से लेकर आसमान और जमीन पर रहकर भारतीय सिपाही दुश्मन देश की ईंट से ईंट बजाते हुए नजर आते हैं. ओवरऑल बॉर्डर 2 का टीजर जबरदस्त है और फिल्म की पहली झलक देखने के बाद तो फैंस इसे लेकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

वरुण धवन ने फिल्म का नया पोस्टर किया था जारी

इससे पहले वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बॉर्डर 2 का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'विजय दिवस का जोश, 1971 की जीत की याद, और साल का सबसे भव्य टीज़र लॉन्च - एक साथ! बॉर्डर 2 का टीज़र 16 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे IST पर रिलीज़ होगा. 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

वहीं फिल्म के नए पोस्टर में चारों मुख्य कलाकार सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं. अलग-अलग किरदारों के पोस्टर जारी होने से दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है.

‘बॉर्डर 2’ कब रिलीज होगी?

‘बॉर्डर 2’, 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है. इस फिल्म में सनी देओल एक सिख किरदार में नजर आएंगे. दिलजीत दोसांझ का किरदार भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर और परमवीर चक्र विजेता निर्मल जीत सिंह सेखों पर आधारित है. वहीं वरुण धवन का किरदार भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह दहिया से प्रेरित है. ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

बॉर्डर 2 है बॉर्डर का सीक्वल है

यह फिल्म 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है।.जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित बॉर्डर, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए लोंगेवाला युद्ध पर आधारित थी. सनी देओल भी पहली फिल्म का हिस्सा थे. इस बार बाकी कलाकार नए हैं. बॉर्डर 2 की कहानी को लेकर अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दर्शक बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.

संदेशे आते हैं को रीक्रिएट किया जाएगा

बॉर्डर 2 में बॉर्डर फिल्म के पॉपुलर सॉन्ग'संदेशे आते हैं' को रीक्रिएट किया जाएगा. ऐसी अफवाहें हैं कि इस बार 'संदेशे आते हैं' को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा गाएंगे, जबकि मिथुन इसका संगीत तैयार कर रहे हैं, टीज़र के बाद फिल्म निर्माता कब गाना रिलीज़ करेंगे, यह देखना बाकी है.