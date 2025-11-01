'भूल भुलैया 4' कंफर्म, कार्तिक आर्यन होंगे लीड एक्टर? अनीस बज्मी ने फिल्म को लेकर सब बता दिया

हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 3' की रिलीज को आज एक साल हो गए हैं. इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है. डायरेक्टर ने 'भूल भुलैया 4' पर मुहर लगा दी है और इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि फिल्म की अगली किश्त में कार्तिक आर्यन होंगे या नहीं. अनीस बज्मी ने 'भूल भुलैया 3' में कार्तिक आर्यन के किरदार पर भी बात की है.

बॉलीवुड हंगामा के साथ हालिया बातचीत में अनीस बज्मी ने 'भूल भुलैया 3' में कार्तिक आर्यन के काम की तारीफ की. उन्होंने कहा- 'बच्चे ने कमाल का काम किया. अगर भूल भुलैया न होती, तो दुनिया को उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग के बारे में कभी पता ही नहीं चलता. मैं कार्तिक के साथ कुछ कॉमेडी फिल्में प्लान कर रहा हूं.'

'भूल भुलैया 4' में होंगे कार्तिक आर्यन?

इस सवाल पर कि क्या अनीस बज्मी कार्तिक आर्यन के साथ 'भूल भुलैया 4' करने वाले हैं. डायरेक्टर ने कहा- 'बिल्कुल. इस पर काम चल रहा है. इतने सालों में इस सीरीज को जो प्यार मिला है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. तो हां, ये हो रहा है. बस एक ही बात है जिसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं, वो ये है कि इसमें कार्तिक हैं.' अनीस बज्मी ने 'भूल भुलैया 4' में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के होने को लेकर कहा- 'हो सकता है कि वो हो. लेकिन हो सकता है कि हमारे पास कोई और एक्ट्रेस हो जो पहले कभी इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा न रही हो.'

माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को सराहा

अनीस बज्मी ने 'भूल भुलैया 3' में माधुरी दीक्षित और विद्या बालन के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस भी शेयर किया.' उन्होंने कहा- 'दोनों दिग्गज कलाकारों ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं किसी दिग्गज कलाकार के साथ काम कर रहा हूं. वो समय के पाबंद, अनुशासित, कंपीटीटिव और फिर भी सहयोगी थे. बहुत मजा आया.'