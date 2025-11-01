DC Teaser: एक्टर बने 'कुली' डायरेक्टर लोकेश कनगराज, पहली फिल्म में इस बॉलीवुड हसीना संग फरमाएंगे इश्क
DC Teaser Out: कुली डायरेक्टर लोकेश कनगराज अब एक्टर बन गए हैं. बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म का टाइटल और टीजर सामने आ गया है. इस फिल्म में उनके साथ वामिका गब्बी लीड रोल में नजर आएंगी.
रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर लोकेश कनगराज अब एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं. लोकेश की पहली फिल्म का टाइटल और टीजर अनाउंस हो गया है. इस फिल्म में वो बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते दिखाई देने वाले हैं.
लोकेश कनगराज कैप्टन मिलर फेम डायरेक्टर अरुष माथेश्वरण की फिल्म से एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं. उनकी पहली फिल्म का टाइटल 'डीसी' है जिसका टीजर भी सामने आ गया है. सन पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस वामिका गब्बी नजर आने वाली हैं. टीजर में दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली है.
कैसा है 'डीसी' (DC) का टीजर?
'डीसी' के टीजर में लोकेश कनगराज खून से लथपथ नजर आए हैं. बिखरे बालों और बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ उनका गजब का अवतार देखवे को मिला है. टीजर में वो खून से लथपथ, चेहरे पर जख्म, मुंह में सिगरेट और हाथ में चाकू लिए वो अपने किरदार से पर्दा उठाते हैं. 'डीसी' में लोकेश देवदास के रोल में नजर आएंगे. वहीं वामिका गब्बी चंद्रा के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म के टीजर में एक्ट्रेस का मिस्टीरियस लुक देखने को मिला है. फिलहाल मेकर्स ने 'डीसी' की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है.
लोकेश कनगराज का वर्कफ्रंट
लोकेश कनगराज ने 'कुली' से पहले लियो जैसी फिल्म से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी. उनके वर्कफ्रंट पर बात करें तो डायरेक्टर कैथी का सीक्वल, कैथी 2 को डायरेक्ट कर सकते हैं. इस फिल्म में कार्थी बतौर लीड एक्टर नजर आएंगे. हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.
वामिका गब्बी का वर्कफ्रंट
वामिका गब्बी आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म भूल चूक माफ में दिखाई दी थीं. अब एक्ट्रेस के पास पति, पत्नी और वो दो पाइपलाइन में हैं. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड एक्टर के तौर पर दिखाई देंगे. वहीं सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह भी अहम रोल अदा करती नजर आएंगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL