'लग जा गले' कब रिलीज होगी? लक्ष्य, जाह्नवी कपूर और टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म पर आया बड़ा अपडेट

फिल्ममेकर करण जौहर की फिल्म 'लग जा गले' का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. करण जौहर ने साल 2022 में ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी लेकिन पिछले तीन सालों से इस पर कोई अपडेट नहीं आया. हालांकि अब 'लग जा गले' की शूटिंग शुरू होने वाली है और इसकी रिलीज डेट पर भी बड़ा अपडेट सामने आ गया है. बता दें कि इस फिल्म में लक्ष्य, जाह्नवी कपूर और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में होंगे.

'लग जा गले' एक एक्शन फिल्म है जिसे पहले करण जौहर ही डायरेक्ट करने वाले थे. लेकिन अब इस फिल्म के डायरेक्शन की कमान राज मेहता के कंधे पर है और करण फिल्म के प्रोड्यूसर है. मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की कास्ट तीन महीने में फिल्म की शूटिंग खत्म करने वाली है जिसके बाद 'लग जा गले' अगले साल ही थिएटर्स में दस्तक दे पाएगी.

बदले की कहानी होगी 'लग जा गले'

रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा है- 'लग जा गले की शूटिंग दिसंबर से मार्च तक मुंबई में लगातार होगी. कास्ट ने राज को ब्लॉक डेट्स दे दी हैं, जो मार्च के आखिर तक फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए तैयार हैं. ये एक जबरदस्त एक्शन फिल्म होगी जिसमें तीनों लीड किरदारों के बीच भरपूर ड्रामा होगा. लक्ष्य और टाइगर, जो इस जोनर में माहिर हैं, के एक्शन सीन्स को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है. बदला फिल्म की कोर थीम है. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो फिल्म 2026 के सेकेंड हाफ तक सिनेमाघरों में आ सकती है.'

लक्ष्य, जाह्नवी कपूर और टाइगर श्रॉफ का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर लक्ष्य आखिरी बार सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए थे. अब एक्टर के पास 'लग जा गले', 'चांद मेरा दिल' और 'दोस्ताना 2' भी है. ये तीनों ही फिल्में करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे. वहीं जाह्नवी कपूर के राम चरण के साथ फिल्म 'पेड्डी' में दिखाई देंगी. ये फिल्म 27 मार्च 2026 को रिलीज होगी. इसके अलावा टाइगर 'रेंबो' और 'स्क्रू ढीला' में नजर आ सकते हैं.